Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли

До достижения соглашения о гармонизации ставок акцизов на табачную продукцию внутри ЕАЭС обязательная цифровая маркировка может стать ключевым инструментом в борьбе с растущей долей нелегального рынка, отметили участники дискуссионной панели «Рост нелегального табачного рынка в России – методы эффективного противодействия». Обсуждение прошло на площадке Недели российского ритейла, одного из крупнейших форумов розничной торговли в России. Модерировал панель Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли, сопредседатель комитета ОПОРЫ России по подакцизным товарам.

Рост доли нелегальной торговли может стать серьезной проблемой для российской экономики. По оценкам производителей, из-за рекордного роста доли нелегальной торговли до 7,7 процентов в 1 первом квартале 2018 года российский бюджет может потерять более 50 млрд рублей от табачных акцизов и НДС. Для сравнения, эта сумма сопоставима с годовым бюджетом Брянской или Тверской областей и значительно превышает годовые бюджеты таких российский регионов, как Псковская область или Республика Мордовия.

Основной проблемой российского табачного рынка остаются сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза, в частности, Белоруссии, считают участники дискуссионной панели. По данным исследования, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS в 1ом квартале 2018 года, на сигареты, произведенные в странах-членах ЕАЭС, приходится до 37 процентов всего нелегального потребления.

Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта.

«Растущая доля нелегальных сигарет из стран Евразийского экономического союза и появление на теневом рынке еще более дешевых предложений табачной продукции без специальной марки или с подозрительной акцзиной маркой объясняются их ценовой доступностью для потребителя в условиях снижения покупательной способности и роста стоимости легальных сигарет в результате операжающего роста акциза в России по отношению к соседним странам», – подчеркнул вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2017 году государственный бюджет получил 573 млрд рублей в виде акцизного налога на табачную продукцию. Таким образом, рост доли нелегального рынка в этом году может стоить российскому бюджету 10 части доходов, полученных государством в виде табачных акцизов годом ранее.

Участники дискуссии видят решение проблемы нелегальных перетоков в гармонизации акцизных ставок внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, первый заместитель председателя Комитета ГД по налогам и бюджету Сергей Катасонов назвал выравнивание акцизных ставок важным направлением защиты российского рынка.

«Гармонизация ставок акциза необходима, если мы говорим о защите российского рынка от нелегальной табачной продукции, – отметил Сергей Катасонов. – К сожалению, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и другие страны не стремятся к выравниванию акцизных ставок. Поэтому мы должны искать другие пути».

По мнению депутата Государственной думы, нужно думать над ужесточением ответственности, в частности, вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс.

Акцизная политика, проводимая российским правительством в последние годы, создала условия для увеличения нелегальных перетоков табачной продукции из стран ЕАЭС, считает начальник отдела налоговой политики Евразийской экономической комиссии Нурматбек Мамбеталиев.

«С 2010 года ставки акциза в России росли ускоренными темпами в отличие от других стран, где повышение акциза было не таким значительным, – заявил Нурматбек Мамбеталиев. – В этой ситуации только комплекс мер вместе с гармонизацией ставок позволит сбить волну нелегального оборота продукции».

По словам представителя Евразийской экономической комиссии, в настоящее время идут работы по разработке комплексной системы контроля за перемещением товаров внутри границ ЕАЭС. «В настоящее время создается система идентификации участников, где будем вести реестры экспортеров и импортеров. Надо сопрягать национальные компонетны для прослеживания товара, чтобы мы могли видеть весь путь товара: от производителя до розницы», – добавил эксперт.

Участники дискуссионной панели также отметили важность введения обязательной цифровой маркировки в России и ее дальнейшее распространение на другие страны ЕАЭС в целях предотвращения возможности нелегальных перетоков табачной продукции между странами-участницами Евразийского экономического союза. С января 2018 года Постановлением российского правительства проводится пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции. Эксперимент продлится до конца 2018 года.

«Если подводить промежуточные результаты эксперимента, можно отметить, что система работоспособна, протестирована, круг участников расширяется. Сейчас в системе зарегистрировано 30 компаний. Мы идем в графике, сбоев не фиксируем. Более полумиллиона пачек с маркировкой Data Matrix уже выпущены в оборот. Более 50% производственных линий основных производителей табачных изделий оснащены оборудованием и штатно работают», – рассказал руководитель проекта по маркировке и прослеживаемости табачной продукции Центра развития перспективных технологий Ян Витров.