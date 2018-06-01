Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками

Выравнивание пола посредством полусухой стяжки можно провести самостоятельно: на строительном рынке в свободном доступе есть все необходимые материалы, оборудование можно взять в аренду, чтобы не платить за него большие деньги, а технология укладки смеси довольно простая. Кроме того, она выполняется быстро, и в комнате стандартной квартиры уложить и выровнять раствор можно за сутки.

Фото: prestigehouse.ru

Но в выравнивании пола этим методом есть тонкости, которые нельзя игнорировать. Профессионалы знают о них и учитывают их в работе. Любители не всегда делают это ради экономии времени, денег или простой неосведомленности.

Услуги профессионалов

Полусухая стяжка пола включает работу с современным оборудованием и требует четкого исполнения порядка работ. Ошибки в этом деле непростительны: любая их них может привести к растрескиванию стяжки под финишным напольным покрытием. На исправление этого дефекта уйдет крупная сумма денег.

Среди самых распространенных ошибок встречается попытка изготовить смесь вручную или с использованием строительного миксера. Это приведет только к потере времени и порче материалов, ведь замешать раствор с малым содержанием воды и добиться его нужной консистенции можно только с помощью пневмонагнетателя. Если изготовить правильный состав получилось, многие сталкиваются с проблемой его равномерного распределения. Он не выравнивается самостоятельно, для этого нужно применить специальную технологию и, желательно, опыт.

Не имея опыта обращения с пневмонагнетателем, а также знаний, которые помогут выбрать качественные материалы для раствора и добиться его нужной консистенции, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это особенно актуально, если вы хотите закончить ремонт в кратчайшие сроки.

Полусухая стяжка своими силами

Если вы, все же, решили обойтись собственными силами, вам помогут эти советы:

Выбирайте только те материалы, которые соответствуют требованиям технологии: цемент М500, песок крупных фракций, обязательно чистый, без глины и грунта.

Покупайте материалы надежных производителей, проверяйте свежесть цемента.

Слой раствора должен быть не меньше 30 мм и не больше 80 мм.

К затирке уложенной смеси приступайте не ранее, чем через 10 минут после ее выравнивания.

Начинайте укладку раствора с углов и мест сопряжений.

Эти рекомендации помогут избежать ошибок при выполнении стяжки и добиться идеально ровного основания, на которое можно будет укладывать практически любое напольное покрытие.