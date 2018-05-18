Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время

«Леди Макбет»

События фильма https://www.ivi.ru/watch/190294 разворачиваются в сельской провинции Англии. Девушку Кэтрин выдают замуж за мужчину, который значительно старше нее, поэтому жизнь в новой семье не приносит ей радости. В доме она не имеет голоса и должна выполнять все поручения мужа и свекра. При этом бессильный в постели муж Кэтрин каждую ночь выплескивает свою злобу на девушку. Утешение она находит в объятьях работника их фермы, но уже скоро слухи о ее романе распространяются среди местных. Девушка готова на все, лишь бы остаться вместе со своим любовником, но позже ей придется заплатить за свои желания.

«Доктор Стрэндж»

Ключевой фигурой фильма становится нейрохирург, который достаточно успешен в своем деле. Однажды он попадает в автокатастрофу, из-за которой лишается всего, чем дорожил. Утратив цели в жизни, он решается отправиться в путешествие, в котором хочет все исправить. Через некоторое время главный герой открывает в себе удивительные способности и становится великим магом. Обладая невероятной силой, Стрэндж вынужден вступить в битву с темными силами из параллельной вселенной.

Роль Стрэнджа исполнил несравненный Бенедикт Камбербэтч. Однажды во время съемок он вошел в магазин комиксов в костюме доктора Стрэнджа и купил комикс про своего персонажа.

«Не твое тело»

Кинокартина рассказывает о супругах, которые живут в браке уже десять лет. Причем София является успешной телеведущей. Она достаточно целеустремленный человек, а Андреа работает нейрохирургом. Для того чтобы научиться лучше понимать друг друга и вернуть былую любовь, супруги решаются на эксперимент, результата которого они не ожидали. Оказавшись в теле своей половинки, они вынуждены осваиваться на новом месте работы и многое узнать друг о друге.

«Техасская резня бензопилой: кожаное лицо»

Появился легендарный маньяк, который носит кожаную маску и всегда встречается с бензопилой в руках. Сюжет фильма разворачивается вокруг четырех молодых парней, которые убегают из клиники для душевнобольных, а также похищают молодую медсестру центра. Для того чтобы найти их, на поиски выдвигается целый отряд полицейских во главе с рейнджером, который одержим законом так же, как и один подросток убийствами невинных людей. Полиции требуется отыскать маньяка, пока тот не стал настоящим монстром.

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