«Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу

Тариф «Welcome!» доступен для подключения с 11 мая 2018 года.



Абоненты тарифа смогут пользоваться на территории России мобильным интернетом без ограничений трафика со скоростью 3,6 Мбит/с, что вполне достаточно, чтобы делиться видео в социальных сетях или смотреть футбольный матч. Кроме того, в пакет тарифа включено 30 минут исходящих звонков, как по России, так и международных. Все входящие звонки будут бесплатными и не будут расходовать пакет минут.



При подключении абонентская плата составляет 700 рублей за 14 дней, далее – 350 рублей в неделю.



Для удобства клиентов ключевые сервисы и уведомления в тарифе будут как на русском, так и на английском языке.



Подключить тариф клиенты смогут в салонах «Билайн» и в магазинах-партнерах, в том числе в аэропортах, гостиницах и популярных туристических местах. Также можно заранее заполнить форму на сайте www.beeline.ru/welcome, забронировать сим-карту и получить ее по прилету в Россию в любом удобном салоне «Билайн».



Зарубежные гости и туристы все больше пользуются мобильным интернетом во время визитов в Россию: в 2017 году общий объем потребленного ими трафика вырос на 83% по сравнению с 2016 годом.



В топ-10 стран ближнего зарубежья по количеству гостей в России в 2017 году вошли: Казахстан, Украина, Белоруссия, Узбекистан, Эстония, Азербайджан, Латвия, Литва, Армения и Грузия. Больше всего гостей из дальнего зарубежья приехали в Россию в прошлом году из Китая, США, Германии, Великобритании, Южной Кореи, Израиля, Польши, Финляндии, Италии и Японии. По сравнению с 2016 годом в Россию стали чаще приезжать гости и туристы из Японии и Южной Кореи, реже – из Франции и Швеции.



Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте www.beeline.ru/welcome.