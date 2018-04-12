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Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?

От решений Станислава Черсесова на ЧМ-2018 будет зависеть очень многое
© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Шансы сборной на Чемпионата мира 2018 и букмекерские котировки, ставки на выход сборной России из группы, ставки на чемпионство сборной России.

Состав сборной России

 

В начале февраля тренерский штаб во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым объявил расширенную заявку на Чемпионат мира 2018. В предварительный состав сборной вошли:

Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), М. Гильерме («Локомотив»), А. Лунев («Зенит»), С. Крицюк , А. Синицын (оба «Краснодар»), С. Джанаев («Рубин»).

Защитники: Ф. Кудряшов, Р. Камболов, В. Гранат (все «Рубин»), В. Васин, М. Фернандес, Г. Щенников, А. Березуцкий, В. Березукций (все ЦСКА), И. Кутепов, Г. Джикия, А. Ещенко, Д. Комбаров (все «Спартак»), И. Смольников, Э. Набиуллин, Ю. Жирков (все «Зенит»), Р. Нойштедтер («Фенербахче»), Р. Шишкин («Краснодар»), И. Новосельцев («Арсенал» Т), А. Ташаев, К. Рауш (оба «Динамо» М), А. Семенов («Ахмат»), Н. Чернов («Урал»).

Полузащитники: Д. Глушаков, Р. Зобнин, А. Самедов (все «Спартак»), Ю. Газинский, О. Шатов (оба «Краснодар»), А. Головин, А. Дзагоев (оба ЦСКА), А. Ерохин, Д. Кузяев, М. Оздоев (все «Зенит»), В. Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Д. Тарасов (все «Локомотив»), А. Швец («Ахмат»), Д. Черышев («Вильярреал»).

Нападающие: Ф. Смолов («Краснодар»), А. Кокорин, А. Заболотный, Д. Полоз (все «Зенит»), А. Дзюба («Арсенал»), М. Каннуников (свободный агент), М. Митришев («Ахмат»), К. Панченко, Е. Марков (оба «Динамо» М), А. Бухаров («Ростов»).

Итоговая заявка должна включать двадцать три фамилии, поэтому ряд игроков не смогут проявить себя на домашнем чемпионате мира. Анализируя предварительный состав, можно свидетельствовать о высокой конкуренции на каждой позиции, но в то же время полном отсутствии сыгранности.

Несмотря на большое количество имен, уже сегодня можно строить догадки относительно стартового состава сборной России. Мало сомнений в том, что место в «раме» займет И. Акинфеев, С. Черчесов в интервью всячески отмечает максимальное доверие голкиперу армейцев. В текущем сезоне Игорь действительно выглядит очень уверенно, поэтому первым номером сборной должен стать опытный вратарь.

После ЧМ-2018 Ф. Смолов может покинуть Россию. Фото: Витайли Тимкив / РИА «Новости»
 

Еще пару месяцев назад большинство специалистов сводилось во мнении, что в центре обороны сыграют пара Г. Джикия-В. Васин, однако оба футболиста зимой получили серьезные травмы, которые с высокой долей вероятности оставят футболистов за бортом «мундиаля». Именно поэтому Черчесов принял решение внести в заявку братьев Березуцких, которые прекратили выступления за сборную.

На флангах, вероятно, сыграют М. Фернадес и Д. Комбаров. Отметим, что большие надежды возлагаются на К. Рауша и И. Смольникова, неплохо проявивших себя в осенних товарищеских матчах.

В центре поля ожидается появление Д. Глушакова, А. Дзагоева и Р. Зобнина. Последний окончательно восстановился от травмы и может стать главным открытием «мундиаля». Что же касается атакующей линии, то здесь незыблемо, пожалуй, лишь место Ф. Смолова, являющегося лучшим бомбардиром чемпионата России. Компанию Федору в зависимости от тактики могут составить А. Самедов, Д. Черышев, А. Кокорин и А. Дзюба.

Станислав Черчесов

 

Фигура главного тренера, как ни странно, по сей день вызывает немало вопросов. После неудачного выступления на Кубке Конфедераций ряд авторитетных источников заявили о возможной отставке специалиста. В качестве основных причин тогда назывались провальные результаты в ключевых матчах и безрассудная принципиальность: поражение в борьбе за титул «Спартака» с «Зенитом», ужасный старт чемпионата с «Динамо», неуверенная игра в концовке и невыход в еврокубки с «Тереком», конфликты Станислава с Е. Титовым, М. Калиниченко, в. Рыжковым, И. Денисовым, Г. Пееевым, З. Сираковым. При этом речь шла не столько про игры сборной, сколько про тренерскую деятельность Черчесова у руля клубов.

Стоит отметить, что немало доводов было и в пользу специалиста: авторитет бывшего вратаря заставляет игроков четко выполнять данные указания, мотиваторские качества создают эмоциональный подъем футболистам. Нельзя не отметить и тактические приемы Черчесова. Если вспоминать игры сборной на Кубке Конфедераций, то можно отметить, что Черчесова часто перестраивал схему с «5-3-2» на «3-5-2» в зависимости от игры соперника.

Сборная Уругвая является явным фаворитом группы А. Фото: AP Images
 

Шансы сборной на Чемпионата мира 2018 и букмекерские котировки

 

Сразу же после декабрьской жеребьевки финального раунда Чемпионата мира 2018, которая опередила в одну группу с Россией Уругвай, Египет и Саудовскую Аравию, можно было четко заявлять о задачах минимум и максимум. Безусловно, невыход на домашнем «мундиале» станет настоящим позором. Это прекрасно понимают и тренерский штаб, и игроки. Поэтому с точки зрения мотивации проблем быть не должно. Вся эта ситуация становится привлекательной с точки зрения ставок в онлайн бк, рассмотрим подробнее.

Несомненным лидером группы является Уругвай (22 место в рейтинг ФИФА), который на регулярной основе выходит в плей-офф. Что же касается Египта (43) и Саудовской Аравии (62), то сборная России (61) обязана побеждать своих соперников и выходить из группы со второго места.

Поставить на выход россиян из квартета А в букмекерской конторе сегодня можно по коэффициенту 1.35. Если же оценивать дальнейшие перспективы сборной на турнире, то, объективно говоря, шансов совсем мало. Вероятнее всего, соперников по 1/8 финала станет Испании, против которой рассчитывать на успех не приходится. Впрочем, ярые патриоты могут неплохо заработать, в случае успеха России. Коэффициенты на чемпионство сборной равен 40.00. Выход в финал котируется значительно ниже – 17.00.

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