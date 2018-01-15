Изготовление предвыборных печатных агитационных материалов для выборов президента РФ 18 марта 2018 года

В соответствии с требованиями пункта 11 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», общество с ограниченной ответственностью «КАПЛИ ДОЖДЯ» (ИНН 7826013292, адрес: 190005, СПб, Измайловский пр., д. 16/30, лит. Б) сообщает о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов кандидатам, участвующим в выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Цены указаны за 1 экземпляр для печати с готовых файлов заказчика, с учетом всех производственных издержек, стоимости бумаги и НДС 18%.

Если не указано другое, то бумага мелованная (матовая или глянцевая). При срочной печати (менее 72 часов) применяется повышающий коэффициент 1,2.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, оплата работ по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов производится из средств соответствующих избирательных фондов кандидатов на условиях стопроцентной предоплаты. Опубликовано в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2012 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 01.06.2017).

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