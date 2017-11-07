Чемпионат мира по хоккею 2018

Внимание любителей хоккея со всего мира приковано в первую очередь к предстоящей Олимпиаде, которая пройдет в феврале в Южной Корее. Но не стоит забывать, что в мае пройдет еще и традиционный ежегодный мировой хоккейный чемпионат.

Место проведения

В будущем году провести ЧМ-2018 доверено Дании. Эта страна совсем недавно начала стабильно выступать в мировой хоккейной элите, поэтому для нее соревнования столь крупного масштаба станут дебютными.

Проведение игр первенства запланировано в двух городах – Копенгагене и Хернинге. В столице страны игры будут проходить на «Рояль Арене», рассчитанной на 12,5 тыс. зрителей, в то время как вместительность «Йоске-банк-боксен» немногим меньше – 12 тыс. человек.

Регламент

Никаких новшеств в организации чемпионата не предусматривается. Традиционно он будет состоять из группового этапа и раунда плей-офф. Все 16 участников будут разделены на две группы по восемь команд. Игры в группах начнутся 4 мая, и каждой из сборных предстоит провести по семь встреч (каждый с каждым).

По результатам группового этапа по одной худшей команде каждой из подгрупп отправится на следующий год в дивизион «Б». Команда Словакии, будучи хозяйкой чемпионата 2019 года, обладает иммунитетом от вылета из элитного дивизиона.

В раунд плей-офф попадают восемь сборных (по четыре от каждой группы), причем формирование четвертьфинальных пар осуществляется на перекрестном принципе, то есть лидер группы «А» сыграет с четвертой сборной группы «Б», а вторая команда группы «А» встретится с третьим коллективом группы «Б». Среди преимуществ, получаемых за первые два места в группе, можно выделить возможность остаться в ¼ финала на арене, где сборная играла групповой турнир.

В раунде плей-офф игры проходят по стандартной схеме с выбыванием проигравшего. Финал мирового первенства запланирован на 20 мая.

Участники соревнований

Среди участников предстоящего турнира все знакомые лица. Два места дебютантов достались командам Австрии, уже неоднократно выступавшей на высшем уровне (в основном неудачно), и Южной Кореи, давно не появлявшейся на высшем уровне.

Все остальные участники соревнований традиционны. В первую очередь это «Большая европейская четверка», команды Канады и США. Именно они будут бороться между собой за медали мирового чемпионата, при этом основными претендентами стоит признать команды Швеции (действующие чемпионы), России и Финляндии. С высокой вероятностью канадцы и американцы после Олимпиады привезут молодежные составы.

Остальным сборным будет сложно бороться за медали первенства, и их основным уделом станет борьба за выход в четвертьфинал. Тем не менее, вдруг кто-то из них сможет пробиться в полуфинал. Совершить подобное «чудо» по силам швейцарской, словацкой или немецкой сборным. Норвегия, Дания, Белоруссия, Латвия и Франция откровенно слабее. О новичках и говорить не приходится, для них седьмое место в группе уже будет считаться хорошим выступлением.

Остается надеяться, что российских любителей хоккея наша национальная команда порадует не только на Олимпиаде, но и на чемпионате мира в Дании.

Источник: Букмекерские конторы