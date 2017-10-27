РФС подал заявку на проведение стартового матча чемпионата Европы 2020 на стадионе «Зенита»

Российский футбольный союз подал заявку на принятие Евро-2020 на стадионе «Зенита». Еще пока неизвестно, будет ли эта заявка одобрена, однако уже сейчас подтверждено, что три игры группового турнира и четвертьфинал проведут на стадионе «Санкт-Петербург».

По мнению экспертов «БК Леон», Петербург делает серьезную заявку на звание футбольной столицы России. В 2017 году, когда проходил Кубок конфедераций, на стадионе «Зенита» было сыграно четыре матча, включая стартовый. В 2018 году - на Чемпионате мира по футболу – запланировано провести на его поле семь встреч, включая один из полуфинальных матчей, а также игру, в которой будет определено третье место ЧМ-2018.

По мнению экспертов «Фаворит», шансы получить положительный ответ на заявку о проведении стартового матча Евро-2020 достаточно велики. Нужно учитывать, что на стадионе был проведен масштабный ремонт в период подготовки к Чемпионату мира, поэтому обеспечить комфортные условия как для спортсменов, так и для болельщиков будет проще. Российский футбольный союз выразил готовность взять на себя все организационные вопросы.