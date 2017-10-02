Как и на что берут ипотеку в Москве?

При слове «ипотека» сразу же возникает ассоциация с кредитом на жилье, которое остается в залоге у банка, однако на самом деле это не совсем так. Во-первых, потому что сегодня кредитуется не только жилая площадь, но и гаражи, апартаменты. Во-вторых, в качестве обеспечения по договору ипотеки может выступать и приобретаемая недвижимость (права требования на нее), и имеющаяся. В совокупности это способствует расширению количества программ, предлагаемых кредитно-финансовыми организациями, и возможностей клиентов.



Ипотека в Москве в целом предоставляется на тех же условиях, что и в других городах страны, однако все же имеет ряд отличительных особенностей. Среди последних можно указать:

- Престижность, популярность и, как следствие, более высокую стоимость квадратного метра. Это сказывается и на требованиях к платежеспособности заемщика (размер дохода, как правило, при равной площади помещения для покупки в столице и в другом регионе в первом случае будет требоваться больший), и на минимальном и максимальном ограничениях суммы кредита, нередко устанавливаемых банками. Так, в банке ДельтаКредит заемщики в регионах могут взять ипотеку на сумму от 300 тыс. рублей, в то время как в Москве и МО размер ипотечного кредита начинается от 600 тыс. рублей.

- Конкуренцию, которую составляет кредитование жилья в Московской области; кредитованию в самой столице. Согласно данным Центробанка на 1 августа, с начала текущего года в Москве было выдано 392 ипотечных жилищных кредита на сумму 339 млн рублей, а в Московской области 609 кредитов на сумму 347 млн. Квартиры в МО привлекают заемщиков, с одной стороны, близостью к мегаполису и транспортной доступностью, с другой; более низкой ценой квадратного метра, благоприятной экологической обстановкой, а если речь идет о первичном рынке – современными стандартами, по которым оно возводится, так же как и столичные новостройки.

- Востребованностью кредитов на нежилую недвижимость. Если банк по ипотечному кредитованию содержит программы приобретения нежилых помещений, то пользователями этих программ пока чаще становятся именно заемщики в столице, а также в других мегаполисах. Спрос рождает активное развитие различных направлений бизнеса (например, на ипотеку на апартаменты, в которых нельзя прописаться, но удобно останавливаться во время командировок или оставаться на ночь поблизости к месту работы), особенно острая проблема мест для стоянки (ипотека на гараж) и т.д.

Ипотека и реновация

По кредитам, выданным на квартиры ранее, чем дома были включены в программу реновации, объект залога будет переоформлен на новый. Получить же ипотеку на жилье, уже фигурирующее в программе, получится едва ли, поскольку в большинстве банков, выдающих подобные займы, в качестве условия значится то, что объект не должен быть запланирован под снос.