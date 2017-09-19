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Этапы покупки недвижимости в Испании

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05 Октября 2017, 10:45

Процесс приобретения недвижимости зависит от страны, где она находится.

Если речь идет об Испании, которая достаточно популярна среди иностранных покупателей, то процедура покупки состоит из следующих этапов:

  • заключение официального договора о намерениях;
  • составление NIE;
  • перечисление депозита;
  • подписание сделки купли-продажи.
 

Чтобы купить недвижимость в Испании с соблюдением всех требований законодательства этой страны, необходимо организовать встречу с собственником жилья. Для исключения недопонимания по причине языкового барьера на встречу стоит пригласить квалифицированного юриста, свободно разговаривающего на испанском языке. Он будет выступать в качестве официального представителя интересов своего клиента. В ходе переговоров заключается договор о намерениях. В нем описывается предмет сделки и условия, на которых покупатель хочет приобрести в частную собственность недвижимость.

Много вопросов возникает по поводу внесения депозита. Он выступает в качестве дополнительной гарантией для продавца. В среднем сумма депозита составляет 10% от общей стоимости объекта. Нужно помнить о том, что после отказа от сделки, если уже составлен и официально подписан договор о намерениях, депозит теряется. Если причина, которая послужила отменой сделки, в продавце, то он обязуется возвратить сумму депозита в полном размере.

Еще один важный момент, о котором стоит помнить, это оформление NIE. Без идентификационного номера иностранца нет возможности приобретенную недвижимость оформить на себя. Идентификационный номер в обязательном порядке указывается в договоре купли-продажи.

Независимо от страны, в которой проводится сделка по покупке недвижимости, ее должен сопровождать опытный нотариус. Он присутствует при подписании договора, оригинал которого выдается на руки собственнику недвижимости. Копия официально заверенного документа передается в налоговое ведомство. Это необходимо для выполнения регистрации в Реестре собственности.

На что придется потратить дополнительно деньги?

 

При покупке испанской недвижимости на первичном рынке новый собственник в обязательном порядке должен заплатить налог на добавленную стоимость и гербовые сборы. Если речь идет об объекте жилого типа, то НДС составит 10%, для коммерческой недвижимости – 21%. Размер гербового сбора в большинстве случаев не превышает отметки в 1% от общей суммы сделки. При совершении сделки на вторичном рынке размер дополнительных трат может варьировать от 6 до 11%. Стоить помнить, что оплаты потребуют услуги юриста и нотариуса.

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