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Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей

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13 Сентября 2017, 16:25

В 2017 году амбулаторная клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге пополнилась новым подразделением: здесь открылся Женский центр. Он существенно расширил перечень оказываемых услуг и гармонично дополнил отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

В 2017 году амбулаторная клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге пополнилась новым подразделением: здесь открылся Женский центр. Он существенно расширил перечень оказываемых услуг и гармонично дополнил отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Женский центр специализируется на оказании медицинских услуг в области репродуктологии, диагностики пороков развития плода, акушерства и гинекологии, медико-генетического консультирования. Для улучшения качества обслуживания и расширения материальной базы руководство клиники взяло в аренду диодный лазер немецкой компании Bitec для проведения гистероскопии. В ближайшие месяцы будет проанализирован медицинский и экономический эффект от приобретения оборудования.

Помимо диодного лазера, база амбулаторной клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге приобрела инновационный обогревающий «ковёр» для проведения операций. Во время вмешательства он не просто согревает пациента, но и оказывает профилактический эффект, препятствуя возникновению тромбофилии.

Успехи и достижения

На официальном сайте «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге можно узнать подробную информацию о клинике. Остановимся лишь на самых основных моментах: это третья региональная клиника группы компаний, открыта в 2011 году. 6 лет деятельности на рынке медицинских услуг – это более 5 тысяч успешных циклов ЭКО, 2 тысячи родов и более тысячи ведений беременности. Общее количество пациентов превысило 100 000 человек!

Для таких масштабов нужна соответствующая материальная база и продуманное кадровое обеспечение. Сегодня в клинике трудятся 89 человек: 38 врачей и 31 специалист среднего и младшего медперсонала. Опытные практикующие эмбриологи, эндокринологи, урологи, генетики, онкологи-маммологи, специалисты перинатальной и ультразвуковой диагностики готовы решать самые сложные задачи. Упор делается не только на лечение патологий, но и на профилактическую работу.

После открытия второй очереди клиники общая площадь увеличилась почти вдвое. За счет проведенной модернизации (4 кабинета и отдельная операционная) врачи планируют проводить до 2000 циклов ЭКО в год. Закуплено новое медицинское оборудование и расширен прием узких специалистов – гематолога, флеболога, эндокринолога и кардиолога.

Отзывы пациентов

Порой мнение обычных людей может сказать о работе медицинского учреждения больше, чем громкие цифры официальной статистики. Если бегло изучить информацию на тематических форумах и сайтах, то становится понятно: клиника в Санкт-Петербурге пользуется огромной популярностью. Вызывает доверие не только комплексный подход (здесь можно пройти глубокое обследование и лечение сразу по многим направлениям), но и внимательность врачей, доброжелательная обстановка и оптимизм со стороны персонала. Много теплых слов высказано в адрес акушера-гинеколога Багдасарян Кристины Генриховны, оперирующего гинеколога Дубинина Андрея Анатольевича, кардиолога Титовой Ольги Давыдовны, уролога Фесенко Сергея Владимировича, флеболога Бутыло Ивана Ивановича и многих других специалистов.

В ближайших планах руководства ГК «Мать и дитя» – строительство многопрофильного госпиталя, закладка первого камня которого состоялась в феврале 2017 года, создание 1500 рабочих мест и инвестирование крупных сумм в оказание медицинских услуг для жителей Санкт-Петербурга. Это лучшее подтверждение целевого расходования средств и долгосрочной стратегии присутствия в регионе.

 

Более подробная информация по телефону: +7 (800) 700 70 01

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