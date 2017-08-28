Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений

К знакомствам в Интернете многие относятся настороженно, не приемля в этой сфере жизни вмешательства современных технологий. Однако многие крепкие пары свидетельствуют - не стоит бояться таких перемен. Онлайн действительно можно познакомиться с интересными людьми, ведь многие из них в активном темпе работы и жизни не могут найти время для общения с противоположным полом.

Для поиска второй половинки сегодня существует немало специализированных сайтов. Одним из наиболее интересных в плане интерфейса и критериев подбора является Linkyou.ru. Здесь можно найти знакомства в Санкт-Петербурге и многих других городах страны. На данный момент ресурс объединяет почти 20 тысяч анкет реальных пользователей. При этом в качестве критерия подбора собеседника на сайте можно использовать профессию. Создатели ресурса уверены, что люди схожей сферы деятельности всегда найдут общий язык и тему для разговора.

Кроме того, подобрать потенциальную вторую половинку можно по национальности и вероисповеданию. При этом разработчики портала подчеркивают, что уважают все народы и религии и не приемлют оскорблений. В случае неадекватных действия собеседника или обнаружении скрытой рекламы интим-услуг администрация ресурса предлагает сразу же обратиться в службу поддержки.

Отметим, что на сайте ЛинкЮ пользователям доступен большой набор различных функций. Это и лайки понравившихся анкет, и специальные подарки, и возможность добавить в избранное, поделиться фотографиями и т.д. Благодаря этому общение на сайте будет разнообразным и интересным. Также ресурс имеет специальный раздел с топ-100 наиболее популярными анкетами, которые понравились большому числу пользователей, и собственный блог с полезной информацией и новостями.

Отдавая предпочтение знакомствам сети, и в полной мере используя возможности сайта Linkyou.ru, пользователи получают немало преимуществ. Прежде всего, это большая аудитория потенциальных заинтересованных собеседников. Знакомясь с человеком схожей сферы деятельности, можно без труда найти общую тему для начала разговора. К тому же в этом случае больше шансов на схожие интересы и увлечения. Ну и, конечно же, общаться с понравившимися людьми онлайн очень удобно, ведь это можно делать в любом месте и в любое время, достаточно иметь под рукой смартфон, компьютер или планшет и подключение к Сети.