Сферу вторичной недвижимости, особенно в таком громадном мегаполисе как Москва, представляют разноплановые объекты с регистрацией на собственников, что составляет около 80% всего рынка жилого фонда. Вторичная недвижимость потребителя привлекает размещением объектов в районах ранней застройки, развитой инфраструктурой и самое главное более доступной ценовой линейкой, а также возможностью быстрой эксплуатации без дорогостоящего ремонта и ожидания ввода в действие. Немаловажное значение при этом имеет тщательная, профессиональная проверка истории жилплощади. На сайте http://www.best-realty.ru/services/buy/vtorichnaya_nedvizhimost/ предоставлена полная информация о предлагаемых объектах и квалифицированных услугах.
Приоритеты выбора
Вторичная недвижимость в Москве сегодня представлена не только объектами под снос или ветхим, панельными домами. Большая часть наличия это ликвидные, заслуживающие внимания и современные объекты со сроком пользования даже менее пяти лет. Такие квартиры и дома являются качественным жильем с доступной стоимостью. Подразделяется следующая общепринятая классификация вторичных жилых объектов:
- элитные квартиры в центре или коттеджи в экологически чистом пригороде;
- недвижимость повышенной комфортности, в том числе в новостройках, имеющая современный дизайн и исполнение;
- типовые варианты жилья со стандартным набором удобств;
- жилые объекты с невысокой комфортностью и совмещенными или проходными помещениями.
Также вторичка квалифицируется то типу используемых строительных и отделочных материалов на кирпичные, блочные, панельные или возведенные из керамических и природных камней. В текущий период наблюдается некоторое сокращение интереса к вторичной недвижимости по ряду причин.
Тенденции на вторичном рынке в августе
Сегодня существует тенденция к спаду спроса на объекты вторичного жилья, несмотря на снижение на 5% стоимости одного кв. м. Эксперты объясняют такое положение следующими причинами:
- Объявленная властями столицы программа реновации не дает точных ответов на вопросы об будущем обустройстве, поэтому потенциальные клиенты предпочитают выжидать.
- Покупателей тормозит обещание властей снизить ставки по ипотечным кредитам практически во всех ведущих банках.
- Имеет место так называемый отложенный спрос. С началом осени после периода отпусков предполагается рост спроса на недвижимость.
- Если раньше около 25% квартир приобретались с целями инвестиций, то сегодня они будут приобретаться для личного пользования.
- Увеличению спроса будет способствать прогнозируемая устойчивая ситуация и укрепление рубля.
Эксперты предвидят рост темпа спроса на вторичную недвижимость в диапазоне до 10% при сегодняшней стоимости 1 м кв. вторички около 174 тыс. руб. Ожидаемый виток поднятия цен до 30% на недвижимость может даже в какой-то степени спровоцировать нехватку предложения, особенно в последних кварталах текущего года. В сложившейся ситуации потребителю важно не упустить момент наиболее оптимальных условий для приобретения объектов вторичной недвижимости. Квалифицированные специалисты компании предоставят профессиональную консультацию, услуги и предложение максимально выгодного выбора.