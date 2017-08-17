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Вторичная недвижимость в Москве

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25 Августа 2017, 11:30

Сферу вторичной недвижимости, особенно в таком громадном мегаполисе как Москва, представляют разноплановые объекты с регистрацией на собственников, что составляет около 80% всего рынка жилого фонда. Вторичная недвижимость потребителя привлекает размещением объектов в районах ранней застройки, развитой инфраструктурой и самое главное более доступной ценовой линейкой, а также возможностью быстрой эксплуатации без дорогостоящего ремонта и ожидания ввода в действие. Немаловажное значение при этом имеет тщательная, профессиональная проверка истории жилплощади. На сайте http://www.best-realty.ru/services/buy/vtorichnaya_nedvizhimost/ предоставлена полная информация о предлагаемых объектах и квалифицированных услугах.

Приоритеты выбора

Вторичная недвижимость в Москве сегодня представлена не только объектами под снос или ветхим, панельными домами. Большая часть наличия это ликвидные, заслуживающие внимания и современные объекты со сроком пользования даже менее пяти лет. Такие квартиры и дома являются качественным жильем с доступной стоимостью. Подразделяется следующая общепринятая классификация вторичных жилых объектов:

  • элитные квартиры в центре или коттеджи в экологически чистом пригороде;
  • недвижимость повышенной комфортности, в том числе в новостройках, имеющая современный дизайн и исполнение;
  • типовые варианты жилья со стандартным набором удобств;
  • жилые объекты с невысокой комфортностью и совмещенными или проходными помещениями.

Также вторичка квалифицируется то типу используемых строительных и отделочных материалов на кирпичные, блочные, панельные или возведенные из керамических и природных камней. В текущий период наблюдается некоторое сокращение интереса к вторичной недвижимости по ряду причин.

Тенденции на вторичном рынке в августе

Сегодня существует тенденция к спаду спроса на объекты вторичного жилья, несмотря на снижение на 5% стоимости одного кв. м. Эксперты объясняют такое положение следующими причинами:

  1. Объявленная властями столицы программа реновации не дает точных ответов на вопросы об будущем обустройстве, поэтому потенциальные клиенты предпочитают выжидать.
  2. Покупателей тормозит обещание властей снизить ставки по ипотечным кредитам практически во всех ведущих банках.
  3. Имеет место так называемый отложенный спрос. С началом осени после периода отпусков предполагается рост спроса на недвижимость.
  4. Если раньше около 25% квартир приобретались с целями инвестиций, то сегодня они будут приобретаться для личного пользования.
  5. Увеличению спроса будет способствать прогнозируемая устойчивая ситуация и укрепление рубля.

Эксперты предвидят рост темпа спроса на вторичную недвижимость в диапазоне до 10% при сегодняшней стоимости 1 м кв. вторички около 174 тыс. руб. Ожидаемый виток поднятия цен до 30% на недвижимость может даже в какой-то степени спровоцировать нехватку предложения, особенно в последних кварталах текущего года. В сложившейся ситуации потребителю важно не упустить момент наиболее оптимальных условий для приобретения объектов вторичной недвижимости. Квалифицированные специалисты компании предоставят профессиональную консультацию, услуги и предложение максимально выгодного выбора.

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