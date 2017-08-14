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Радуга — многопрофильный медцентр в Петербурге

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17 Августа 2017, 10:44

 

Даже здоровым людям посещать врачей приходится довольно часто. Ведь залогом хорошего самочувствия является профилактика, а в нее входят в том числе и регулярные ультразвуковые обследования, сдача анализов и тестов. Особенно тщательно рекомендуется следить за гинекологией женщинам, а за урологией — мужчинам, абсолютно всем показано УЗИ с периодичностью не реже раза в год.

Походы по врачам в государственных поликлиниках всегда связаны с неудобствами. Даже если в поликлинике работают хорошие специалисты, дожидаться очереди на прием приходится долго. Страдают поликлиники и нехваткой оборудования. По совокупности всех этих причин большинство людей выбирает частную медицину — благо, найти хороший центр в крупном городе довольно просто.

Радуга — одна из лучших медклиник северной столицы

Если сейчас Вы находитесь в поисках надежной, хорошо оборудованной и недорогой медицинской клиники в Санкт-Петербурге, то свои услуги Вам с удовольствием предложит клиника Радуга . Медцентр находится в Выборгском районе, рядом с ним расположено сразу несколько станций метро — добраться до Радуги можно быстро из любого конца города.

На лечении каких недугов специализируется петербургская клиника?

  • Радуга проводит диагностику и терапию гинекологических и андрологических заболеваний. Сотни пациентов — мужчин и женщин — при помощи специалистов клиники смогли избавиться от острых и хронических проблем и наладить репродуктивные функции своего организма.
  • В клинике работают опытные дерматологи, специализирующиеся на излечении кожных раздражений, грибков, а также проводящие удаление бородавок, ненужных родинок и папиллом.
  • Врачи-урологи в центре Радуга успешно справляются с заболеваниями почек и мочевыводящих путей как у мужчин, так и у женщин.
  • Инфекционисты медицинского центра помогают максимально быстро избавиться от ЗППП — и гарантируют деликатный подход к проблемам пациентов.

Радуга располагает новейшим медоборудованием для терапии и диагностики. В частности, клиника занимается УЗИ-обследованиями всего организма, проводит эффективную лазеротерапию. В клинике можно сделать любые лабораторные анализы — как для диагностики конкретных заболеваний, так и для составления общей картины о состоянии своего здоровья. Помимо традиционных способов лечения, Радуга может предложить своим пациентам фитотерапию — полезный и безопасный метод, основанный на целебных травяных сборах.

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