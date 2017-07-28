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Где заказать срочный перевод документов в Москве?

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15 Августа 2017, 18:06

Самый первый документ, который появляется у человека, - это справка о рождении.

В последующем выдается свидетельство о рождении, паспорт. У работающего человека есть трудовая книжка. Также есть документы об образовании, прописке, учебе. Они могут потребоваться в разных ситуациях. Но важно, чтобы документы хранились в сохранности. В некоторых услугах для их рассмотрения требуется перевод. Например, при оформлении визы в посольство нужно предоставлять перевод паспорта и свидетельства о рождении, заверенный у нотариуса.

С подобной необходимостью сталкиваются многие люди. Поэтому достаточно распространен вопрос: «Где можно заказать быстрый и качественный перевод?». Практика показывает, что при обращении за помощью к неквалифицированным специалистам в последующем при рассмотрении документов возникают проблемы. Во время перевода должны соблюдаться все требования по оформлению документов. От исполнителя требуется особая внимательность, так как даже одна ошибка в виде опечатки может привести к тому, что документ будет признан недействительным.

Во избежание проблем и потерь времени обратиться за помощью можно в бюро переводов «EETA» в Москве. Квалифицированные сотрудники могут в кратчайшие сроки провести качественный перевод различных документов:

- паспорта;

- диплома;

- военного билета;

- пенсионного удостоверения;

- документов для получения визы и т. д.

Оказываются услуги на высоком профессиональном уровне по переводу с/на иностранные языки юридических документов.

Бюро переводов оказывает на данный момент широкий спектр услуг. Сотрудничество с лучшими нотариусами Москвы позволяет оказывать содействие каждому клиенту в процедуре нотариального заверения перевода. Воспользовавшись услугами профессионалов, можно сэкономить время, будучи уверенными в качестве проделанной работы.

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