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Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели

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15 Августа 2017, 14:55

Покупка и продажа морских судов, независимо от типа и класса последних, имеет массу сложностей и нюансов. Разобраться в этом деле без опыта и специальных знаний достаточно сложно. Ошибки могут привести не только к проблемам с регистрацией и эксплуатацией транспорта, но и к потере финансовых средств. Избежать неприятностей можно, обратившись к специалистам. В настоящее время на рынке функционирует множество компаний, предоставляющих разностороннюю помощь.

 

Стандартный перечень услуг предприятий, специализирующихся на коммерческом водном транспорте:

    • консультирование клиентов по вопросам, связанным с текущим ценообразованием судов определенного типа, а также с их ликвидностью на рынке;
    • посредническая помощь при заключении сделок между покупателями и владельцами транспортных средств;
    • юридическое сопровождение операций покупки-продажи;
    • помощь в поиске требуемых агрегатов;
    • сбор и формирование пакетов документов, необходимых для осуществления законных сделок;
    • техническая инспекция, позволяющая выявить наличие дефектов и неисправностей;
    • фрахтование коммерческих судов и т. д.

 

Подробнее об услугах рассматриваемых компаний можно узнать на сайте http://shipsforsale.su/. Здесь также можно найти каталог водных транспортных средств для коммерческого применения.

 

Современный рынок коммерческого водного транспорта

 

Стоит отметить, что в настоящее время водный транспорт коммерческого типа представлен агрегатами, выпущенными в период функционировании СССР. Лишь небольшое количество устройств является результатом современного производства. К числу наиболее распространенных моделей относятся:

 

    • Балкеры. Применяются для транспортировки сыпучих материалов.
    • Контейнерные суда. Имеют широкое распространение в сфере грузоперевозок на большие расстояния. Подходят для перевозки смешанных грузов.
    • Танкеры. Это грузовые судна, при помощи которых транспортируются жидкие вещества – нефть, сжиженный газ, продукция нефтехимической отрасли, пищевые масла, алкогольные напитки и прочее.
    • Рефрижераторные суда. Это модернизированные грузовые водные транспортные средства, предназначенные для перемещения продуктов, нуждающихся в определенных условиях хранения либо имеющих небольшой срок годности.
    • Ролкеры они же трейлерные суда. Узкоспециализированные модели, используемые при транспортировке грузов с колесами – машин, танков, вагонов.

 

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