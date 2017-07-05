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Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге

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24 Июля 2017, 17:51

Интернет-магазин матрасы-в-спб.рф выходит на новый уровень продажи матрасов и осуществляет доставку во все уголки Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Интернет-магазин Матрасы-в-спб.рф на рынке уже 6 лет. Магазин активно развивается и становится официальным партнером все большего числа фабрик. Ассортимент теперь превышает 250 различных моделей матрасов и изделий для сна. В магазине вам подберут ортопедический матрас на любой вкус и кошелек. Что касается размерного ряда, то магазин предлагает разные размеры от самых маленьких в детскую кроватку до больших квадратных матрасов, а также нестандартные модели любого размера и формы. Заказы по нестандарту выполняются в короткие сроки от одного до двух дней без предоплаты.
С прошлого года интернет-магазин Матрасы-в-спб.рф запустил собственную логистическую кампанию. И сегодня доставка матрасов и сопутствующих товаров возможна на территории всей Российской Федерации, в таких городах как Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Краснодарский край и т.д. Что же касается Санкт-Петербурга и области, то магазин собственными силами организует доставку в такие крупные областные центры как Всеволожск, Гатчина, Тосно, Зеленогорск, Пушкин, Колпино, Крондштадт, Ломоносов, Петергоф, Стрельна, Вырица, Луга и другие. По отработанной схеме матрасы доставляются в любой указанный населенный пункт, доставка в область занимает два-три дня со дня заказа. Заказы принимаются в магазине с 9.00 до 21.00.

 

Интернет-магазин один из первых в Санкт-Петербурге и за время существования наработал большой опыт по подбору ортопедических матрасов населению. Консультация профессиональными менеджерами осуществляется быстро и целенаправлено, удовлетворяя малейшие потребности покупателя. В дачный сезон особенно актуальны скрученные модели и они широко представлены в магазине в разной ценовой категории. Многообразие детских матрасов порадует любую маму, матрасы для малышей можно выбрать из более 50 моделей на любой вкус и цвет. Особое внимание при изготовлении детского матраса производители обращают на чехлы. Они шьются из хлопковых, гипоаллергенных тканей и могут быть разного цвета, в зависимости от пола ребенка.
Интернет-магазин Матрасы в спб - официальный дилер фабрик и производств представленных на сайте. Работа с производителями ведется уже много лет и налажена быстрая доставка и обработка любого претензионного обращения. Все претензии обрабатываются в короткие сроки и по принципу "покупатель всегда прав". Магазин всегда идет навстречу клиентам, даже в самой сложной ситуации, а благодаря опыту и профессионализму решаются самые нетипичные проблемы.

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