  • 24 Июль 2017
USD 25.07.2017 59.6572 +0.7247
USD ММВБ 19:17 60.09450  
EUR 25.07.2017 69.4708 +0.8085
EUR ММВБ 19:17 69.9460  
Нефть($) 24.07.2017 48.48 +1.08
Нефть(p) 24.07.2017 2892.18 +98.78

Как создать крепкую интернациональную семью?


© Фото: cqmi.com.ua

Темы дня

Создание семьи – это цель, к которой идет каждый человек.

Разница лишь в том, что понимание, что является главным в жизни, наступает в разном возрасте. Но крепкая семья – это не штамп в паспорте. Это уважение и любовь, взаимопонимание и поддержка, помощь в любой жизненной ситуации. Найти вторую половинку, которая сможет дополнять, поддерживать и защищать, достаточно сложно. Поэтому многие славянские женщины, которые славятся во всем мире нежностью, заботой, серьезными отношениями к семейным ценностям, чувствуют себя несчастными и одинокими на Родине. Почему же так происходит?

Есть множество объяснений подобной тенденции. Но самая распространенная ситуация – стремление женщины приобрести самостоятельность и независимость. К тому возрасту, когда прекрасная дама готова к семье, критерии отбора потенциальных женихов достаточно высокие. Не многие мужчины им соответствуют. А большинство достойных представителей сильного пола уже заняты.

К кому обратиться за помощью?

 

По причине отсутствия подходящих кандидатур на Родине многие дамы обращают внимание на иностранных женихов. Ни для кого не секрет, что женщины славянской внешности пользуются огромной популярностью среди иностранцев. Они пленяют красотой, но навсегда завоевывают сердце своего избранника неподдельной искренностью, добротой и нежностью. Международное брачное агентство CQMI работает для того, чтобы с каждым годом становилось все больше счастливых интернациональны семей. Опытные сотрудники международной компании организовывают знакомства с канадскими мужчинами, которые нацелены на построение серьезных отношений. Агентство помогает женщинам обрести счастье, которое они не могут найти самостоятельно.

Помощь заключается в том, что специалисты работают в индивидуальном порядке. Они изучают привычки и интересы своих клиентов, разбираются с их запросами, а затем предлагают анкеты мужчин, которые могут их заинтересовать. Затем налаживается диалог, и если возникает желание познакомиться поближе, то агентство оказывает помощь в организации встречи. Дополнительно оказываются услуги по оформлению визы. Во избежание проблем по причине языкового барьера встреча проходит в сопровождении переводчика.

Каждая анкета тщательно проверяется, так как работа ведется с людьми, нацеленными на создание крепкой семьи. Готовы ли вы к созданию семьи? Если вы ответили «да», то пора сделать первый шаг на пути к собственному счастью. Для этого просто посетите сайт cqmi.com.ua.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    День ВМФ в Петербурге 2017 - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Главный морской парад страны, открытые для посещения корабли, большой музыкальный праздник на Дворцовой площади, высадка на Финском заливе «Морских Дьяволов» - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как сориентироваться в гуще событий 30 июля.

    читать далее →

    Единение с природой: пять удобных кемпингов вблизи Петербурга

    Собрать рюкзак и сбежать из пыльного мегаполиса - «Санкт-Петербург.ру» предлагает несколько вариантов, где можно надышаться лесом, искупаться в озере и отвлечься от городской суеты.

    читать далее →

    «Але, я на Думской!»: пять драйвовых баров Петербурга

    Пересечение Думской и Ломоносова давно стало визитной карточкой ночного Петербурга. «Санкт-Петербург.ру» подскажет несколько баров и клубов, где точно не будет скучно.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Петербург для нищих: как жить и веселиться с пустым кошельком

    Несколько советов о том, где жить, что носить и как отдыхать в Петербурге, но не тратить на это много денег

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.07.17
    Самый удобный интернет-магазин по продаже матрасов в Санкт-Петербурге
    24.07.17
    Как создать крепкую интернациональную семью?
    21.07.17
    «Летучий Голландец» Санкт-Петербурга
    20.07.17
    Порошковые краски изменят ваше представление о ремонте
    18.07.17
    Отдых в рассрочку: стоит ли брать кредит на отпуск?
    17.07.17
    Где купить участки в Ленинградской области?
    17.07.17
    Теплообменники Альфа Лаваль – передача тепла по максимуму!
    05.07.17
    Что следует учитывать, выбирая клининговую компанию

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm