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Обзор интернет-магазина EuroMade

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03 Июля 2017, 13:27

Интернет-магазин «EuroMade» предлагает своим клиентам широкий выбор товаров различной тематики. Здесь каждый найдет что-то для себя. Мы ежедневно работаем над собой, стараясь усовершенствовать сервис и качество обслуживания, а также не перестаем пополнять ассортимент.

Интернет-магазин доступен по ссылке: http://euromade.ru/ где вы можете приобрести уникальные товары, которые будут привезены специально для вас. Высокое качество, безусловно, ценится не только в России, но и в других странах. Наши поставщики – это лидирующие компании по всему миру, известные людям магазины. Мы гарантируем качество каждого товара. Техника через интернет-магазин сейчас пользуется особой популярностью. Наиболее выгодная цена, качество сборки, гарантия от производителя заставляют покупателей все чаще делать выбор в ее пользу.

На сайте вы можете заказать:

  • телевизоры;
  • телефоны;
  • приставки для ТВ;
  • различную технику для детей (радионяни, видеоняни, будильники, умные термометры и другие аксессуары)
  • планшеты;
  • микроволновые печи;
  • духовые шкафы;
  • ноутбуки и аксессуары для них;
  • музыкальный инструмент и DJ оборудование.

К тому же, у нас большой ассортимент товаров для ваших питомцев. Мы предлагаем корма российского и европейского производства, таким образом, вы всегда сами можете выбрать и сравнить что лучше для вашего питомца.

Есть также множество детских товаров и игрушек. Каждая мамочка сможет подобрать что-то себе или своему малышу: детское питание высочайшего качества, конструкторы Lego, техника для безопасности малышей, аксессуары для кормящих мам.

Мы работаем с такими транспортными компаниями как: PonyExpress, KTC, Деловые линии, доставка возможна в любой регион России, а в Москву доставка осуществляется в течении дня!

Сделать заказ можно различными способами, как на сайте, так и по телефону. Оплата возможна при получении, онлайн на сайте или банковским переводом. Также, у нас есть пункт самовывоза в Санкт-Петербурге, где вы сможете забрать свой заказ в любой день недели, так как мы работаем для Вас без выходных.

Преимущества нашей компании – это слаженная работа команды, от специалистов технического отдела, отдела продаж, маркетинга до отдела логистики, мы любим свою работу и стараемся для Вас. Наши специалисты всегда настроены на дружелюбное общение с клиентом. Также вас приятно удивят цены на продукцию, с нами вы всегда сможете позволить себе немножечко больше.

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