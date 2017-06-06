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МФУ от бренда НР

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23 Июня 2017, 11:14

МФУ НР – это надежное многофункциональное устройство, которое очень быстро окупает затраты на приобретение. Выбрать МФУ НР среди многообразия конфигурация можно на странице http://www.vseprintera.ru/all-in-one-ciss/hp/.

Многофункциональные устройства созданы для экономии рабочего пространства потребителей, поскольку они заменяют сразу несколько приборов: принтер, сканер, копир. Устройства сразу полюбились потребителям и пользуются стабильным спросом на рынке электроники. Бренд НР сделал использование подобных устройств еще и экономичным.

 

Преимущества МФУ НР:

    • компактные размеры, которые позволят экономить пространство на рабочем столе. Все МФУ не больших размеров с вертикальной подачей листа и фронтальной отдачей готового документа. Подача чистой бумаги также производится через лоток, который расположен на лицевой части прибора. Это удобно, поскольку вертикальная подача – это увеличение требуемого места для размещения устройства;
    • невысокая стоимость. Устройства вполне подойдут для домашнего использования, поскольку для их приобретения не понадобится серьезных вложений. Расходные материалы также доступны и встречаются в магазинах. При коммерческом использовании устройства способны обеспечивать стабильную работу и прибыль своему владельцу. Использование производителей СНПЧ позволяет потребителям существенно снизить затраты на распечатывание изображений;
    • высокое качество. Несмотря не невысокую стоимость, МФУ обеспечивают высокое качество фотографий или изображений. Например, на цветных МФУ можно спокойно распечатывать фотографии достаточно высокого разрешения, подавая в лоток фотобумагу;
    • простота обслуживания. МФУ снабжены системами СНПЧ, которые просты для проведения дозаправки чернил;
    • простота управления. Устройства снабжены простым меню и управляются с фронтальной панели. Разобраться достаточно просто;
    • стильный дизайн. Помимо компактности, устройства обладают лаконичными формами и спокойными не кричащими расцветками. Солидный внешний облик позволит установить устройство в офисе или дома, оформленными в любом стилистическом решении.

МФУ НР – это надежное многофункциональное устройство, которое очень быстро окупает затраты на приобретение. Выбрать МФУ НР среди многообразия конфигурация можно на странице http://www.vseprintera.ru/all-in-one-ciss/hp/. Устройства стали популярными в квартирах, офисах и полиграфических компаниях. При невысоких затратах МФУ позволяет совершать несколько операций, раньше для выполнения которых требовалось три разных прибора и намного больше места.

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