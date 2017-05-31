Типы и особенности противопожарных металлических дверей

При выборе противопожарных металлических дверей учитывают предел их огнестойкости, конструктивные особенности и стоимость. Тогда продукция будет вас устраивать по всем параметрам.

Металлические двери, для изготовления которых используются полотна стали различных марок, защищают от огня. Их устанавливают в квартирах многоэтажных домов, в служебных, торговых и офисных помещениях. Противопожарные двери металлические, широкий ассортимент которых представлен на сайте, пресекают распространение огня на определенное время, но этих драгоценных минут достаточно для эвакуации находившихся в помещении людей и прибытия пожарных команд.

Благодаря разнообразию дизайнерских решений такие конструкции могут стать не только защитой от огня, но и полноправным элементом интерьера. Кроме того, особенности материалов изготовления обеспечивают данным изделиям высокие показатели прочности, благодаря чему они являются серьезной преградой на пути злоумышленников.

При выборе модели необходимо учитывать предел ее огнестойкости, измеряющийся в минутах. Данный показатель указывают на минимальный срок, который она будет сдерживать натиск огня. Выделяют три типа дверей в зависимости от пределов их огнестойкости:

ПД 1 - EI-60;

ПД 2 - EI-30;

ПД 3 - EI-15.

Устанавливают технические металлические двери в банковских организациях, больницах, в школах и детских садах, в архивах. Также они получили широкое распространение в помещениях, в которых установлено газовое оборудование. Такие двери используют для установки в местах эвакуации людей - пожарные выходы. В этом случае они зарекомендовали себя с наилучшей стороны, как как имеют прекрасные технические и эксплуатационные характеристики.

Помимо показателей огнеупорности, данные изделия различают и по конструктивным особенностям:

По количеству полотен. В зависимости от особенностей помещения и пожеланий устанавливается дверь противопожарная металлическая однопольная (одностворчатая) или двупольная (двустворчатая).

По характеристикам створок: разнопольные (разный размер створок), равнопольные (одинаковый размер створок).

По типу створок.

При выборе важно учитывать не только время, которое конструкция будет сдерживать распространение огня и материал изготовления, но и обратить внимание на наличие сертификатов. Именно они подтвердят высокое качество приоретаемой вами продукции. Обязательно изучите ассортимент и ценовые предложения. Не покупайте слишком дешевые двери, так как, скорее всего, для их изготовления использовали некачественные материалы.