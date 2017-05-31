История полного восстановления при мышечной дистрофии

Мышечная дистрофия – это заболевание мышц, характеризующееся мышечной слабостью, теряется объем в мышцах, сила мышечного сокращения и растяжения сводится практически к 0.

В статье речь пойдет о полном восстановлении подвижности мышц у 65-летней пациентки с тяжелой степенью мышечной дистрофии Дюшена. Женщине неоднократно отказывали в лечении в разных странах приводя ряд необъективных причин, одна из которых слишком маленький вес (47 кг). Форма заболевания была настолько тяжелой, что пациентка уставала уже через несколько шагов. При этом Эмине, так зовут женщину, не могла подняться на ступеньку или встать с корточек. Анализы показывали генетическое заболевание.

Помочь Эмене смог только миолог с 30-летним опытом Никонов Николай Борисович. Детально об истории восстановления можно узнать на личном сайте доктора klinikanikonova.ru/myshechnaja-distrofija.

Причина заболевания

Миолог определи реальную причину мышечной дистрофии. Им оказался белковый отек, который расположен между мышечными волокнами. Подтверждением этому является исследование мышечных волокон под электронным микроскопом при легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Результат исследования доступен на сайте доктора Никонова.

Причины появления белкового отека

Разобравшись с причиной возникновения мышечной дистрофии доктору предстояла сложная задача – определить почему же появляется отек. Благодаря 30-летнему опыту работы миолог пришел к выводу, что отек появляется в следствии плохой работы лимфатической системы. Как результат лимфа не может устранить отходы жизнедеятельности из межклеточного пространства. Значительно увеличивающийся в своих объемах отек оказывает сильное давление на мышечные клетки с наружи, отодвигая ядра клеток и митохондрии к периферии. Происходит значительное повышение уровня креатинкиназа, мышца теряет способность связывать и удерживать креатин. Как нам известно, креатин жизненно необходим митохондрии для выработки энергии в мышечной клетке.

В результате митохондрии значительно уменьшают выработок АТФ. А так как АТФ представляет собой энергию для работы таких белков, как актина и миозина, то движения исчезают. По этим причинам внутри мышечных волокон практически полностью замедляются свои процессы питания. Мембрана волокна начинает выделять ненужные ей без функции движения ферменты и аминокислоты. В процессе движения для мышцы эти ферменты и аминокислоты не нужны. Дело в том, что для их синтеза требуется энергия, которой нет. В результате этого возникает мышечная слабость и неизбежно начинается атрофия мышечных волокон.

Предыдущие обращения Эмине за помощью к неврологам и миологам не приносило никаких результатов. Женщина потеряла слишком много времени и средств. Неврологи утверждали, что лечение мышечной дистрофии тяжелой степени симптоматические и малоэффективное. Будучи в отчаянье Эмине обратилась к доктору Никонову. О результатах лечения читайте и смотрите ниже.

Полное восстановление пациентки с мышечной дистрофией

Зная реальную причину возникновения заболевания доктор Никонов разработал эффективное лечение. Этот уникальный метод получил название эмендический массаж. В результате восстановления у Николая Борисовича Эмене может приседать, вставать без поддержки, без помощи рук подняться на 17 этаж! Вспомните, до восстановления женщина устава уже через несколько шагов и не могла подняться на ступеньку. Предлагаем посмотреть полную историю восстановления тяжелой степени мышечной дистрофии у доктора Никонова и достигнутый результат работы врача.