Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков

Одним из таких инновационных материалов, который появился относительно недавно, но уже нашел свое применение в строительной сфере, является георешетка (см. здесь).

Это геосинтетик сотовой формы, конструктивной особенностью которого являются ленты, скрепленные между собой ячейками. Причем размеры этих ячеек представлены на рынке в широчайшем ассортименте.

Различается данный материал преимущественно по реберной высоте и размеру соты. Эти параметры определяют, исходя из участка применения изделия.

А используют георешетку в:

дорожном строительстве;

железнодорожном строительстве для укрепления откосов;

промышленном строительстве;

гражданском строительстве;

ландшафтном дизайне приусадебных участков и т. д.

Особенности применения георешетки в ландшафтном дизайне приусадебного участка

Георешетка – материал, назначением которого является укрепление грунта. То есть с ее помощью можно существенно укрепить грунт со слабым основанием на участках с циклическими нагрузками. Данный строительный материал при растяжении его на грунте создает надежный, устойчивый и прочный армирующий каркас для дальнейших действий и строительства. Ячейки изделия могут быть заполнены песком или грунтом, а также щебнем. Свое особое применение данная продукция нашла в облагораживании дачных, загородных приусадебных участков. С ее помощью обустраивают газоны, дорожки, парковочные места и так далее.

Обустраиваем дорожки на даче

Для обустройства дорожек на даче или загородном участке необходима георешетка (www.standartpark-spb.ru/catalog/georeshetka/), купить которую можно напрямую от производителя, а также некоторые подготовительные работы. Так, для укладки подобной конструкции необходимо будет вырыть неглубокую траншею. Так сказать, снять слой грунта и обеспечить рабочую поверхность. Ров должен быть неглубоким, не более 25 см. Это в том случае, если почва устойчивая и хорошая. Если же она глинистая или торфяная, то лучше увеличить глубину рва до 40 см.

После чего основание для укладки георешетки хорошо трамбуют, изделие укладывают и засыпают выбранным материалом. Стоит сказать, что, если на участке преобладает болотистая, торфяная или глиняная почва, рекомендуется на дно рва уложить геотекстиль. Это специальная геоткань, которая будет выступать дренажем для излишней влаги, а почва будет защищена от размытия. Отметим, если для дорожек подразумевается бордюр, то его устанавливают до решетки и засыпки.

Кроме того, с помощью георешетки можно быстро оформить газон. Его создают таким же способом, только засыпают грунтом, чтобы была возможность высеять газонную траву.

Обустраиваем парковку возле дома

Если вы перед собой поставили цель, чтобы на вашем приусадебном участке все смотрелось эстетично и облагорожено, то следует заняться обустройством и парковочного места. Для создания долговечной, удобной и гармонично вписывающейся в ландшафтный дизайн участка парковки также применяют георешетку.

Процесс обустройства мало чем отличается от выше описанного создания дорожек. Единственная разница в виде самого изделия. Предпочтение лучше отдать двухосной, плоской решетке.

Для парковки нам понадобятся: