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Про моделей: какую они играют роль?

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15 Мая 2017, 10:11

В условиях жесточайшей конкуренции, которая присутствует в любом сегменте современного бизнеса, используются самые разные маркетинговые приемы.

Цель – привлечь внимание целевой аудитории, заинтересовать ее в покупке того или иного товара, заказе услуг. Для достижения этих целей проводятся выставки и презентации, гостями на которых становятся промо модели.

Промо модели взаимодействуют с большим количеством людей одновременно. Это позволяет увеличить объем влияния на спрос рядового потребителя. От особенностей маркетинговой кампании, которая проводится, зависит список обязанностей, возлагаемых на профессиональных моделей:

  • повышение осведомленности потребителей о представленных товарах и услугах;
  • предоставление в наиболее интересной форме полезной и достоверной информации о товаре;
  • формирование положительных ассоциаций: натуральная красота, классические традиции, презентабельность, надежность и т. д.;
  • распространение пробников среди целевой аудитории, сувениров, символических подарков и прочего.
 

Приглашенные модели на мероприятие - это люди, которые обладают отличной коммуникабельностью, привлекательным внешним видом и ответственностью. Они могут поддерживать приятную беседу, но при этом выполнять свою работу, направленную на продвижение товаров и услуг, раскрутку конкретного бренда. Именно такие специалисты представляют рекламное агентство «Креон» в Москве. Более подробно о спектре оказываемых услуг, преимуществах сотрудничества и ценах можно узнать, пройдя по ссылке https://www.creonagency.ru/promo-modeli-na-vyistavku.html.

Обширная база моделей позволяет подбирать оптимально подходящие кандидатуры для конкретного мероприятия. Есть модели, разговаривающие на английском языке. Они могут работать на выставках и мероприятиях с иностранными партнерами или инвесторами, предоставляя им необходимый объем достоверной и полезной информации о продукции, новых услугах, условиях сотрудничества и многом другом. Рекламное агентство обеспечивает индивидуальный поход к каждому клиенту и подбирает промо моделей, исходя их особенностей и направленности конкретного мероприятия, предпочтений и пожеланий заказчика. Неизменным остается отличный уровень сервиса, профессионализм и доступная цена на все виды оказываемых услуг в Москве.

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