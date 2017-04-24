Как я построил дом из газобетона

Сделать выбор всегда трудно, особенно когда речь заходит о важных и определяющих моментах вашей жизни. Приходится долго разбираться во всех тонкостях, взвешивать, сравнивать, общаться со специалистами… Но даже при таком щепетильном подходе никто не застрахован от ошибки.

Несколько лет назад я задумался о строительстве загородного дома. Естественно сразу встал вопрос, из чего строить? Как обычно это бывает, денег было в обрез, так что я не мог себе позволить построить дом «не глядя» из кирпича. При этом хотелось построить что-то хорошее и надежное, что простоит не один десяток лет и будет радовать меня и мою семью долгие годы.

В то время на пике популярности был такой материал, как газобетон. Построить дом из газобетона – казалось, что это было настоящим спасением для всего среднего и выше среднего класса, которые хотели обзавестись загородной недвижимостью за разумные деньги. Дома из газобетона строились сотнями, если не тысячами. На подъезде к крупным городам можно было встретить целые поселки, выстроенные из газобетона.

Видимо, поддавшись общей эйфории, я решил для себя, что:

А. Если бы материал был плохим, наверняка об этом бы быстро узнали и не строили бы столько домов из газобетона;

Б. Так называемый стадный инстинкт никуда не запрячешь. Как-то не хотелось выделяться на фоне всех моих соседей, которые строят или уже построил из газобетона. Надо же о чем-то говорить при встрече, в конце концов.

И вот прошло несколько лет. Дом построен, и я могу рассказать свои ощущения от обладания подобным «чудом». В своем небольшом рассказе я опущу все технические особенности строительства, не буду давать советов, а расскажу о своих ощущениях и о том, как менялось настроение с каждым днем стройки.

Построить дом из газобетона – начало

Как полагается, началось строительство с приятных хлопот – деньги еще есть, запал и азарт от предстоящего мероприятия еще не спали. Стали активно ездить по строительным базам, заказывать необходимые материалы и оборудование.

Попутно нашли бригаду строителей (искать долго не пришлось, потому как у одного из соседей как раз закончили строить дом, и мы позвали их на площадку к нам), провели все необходимые изыскания, назначили дату пуска работ.

Долго не мог уснуть накануне – все казалось, что это происходит не со мной. У меня будет свой дом. Что уж говорить, уснуть в ту ночь я так и не смог.

Следующим утром, когда на участок моего будущего дома вкатила строительная техника, я четко для себя осознал, что обратного пути уже точно нет. Дому из газобетона быть! Настроение в связи с этим фактом у меня и всех домашних было на высоте. И хотя все мы понимали, что до завершения строительства еще далеко, и что много трудностей, о которых мы еще не подозреваем, ждут нас впереди, но нас это ничуть не омрачало.

Строительство ходом – газобетонный блок начал сниться по ночам

Прошло некоторое время, эйфория поутихла, и я начал понимать, что, кажется, просчитался. За относительно небольшой срок я на своем кошельке прочувствовал все несовершенство такого материала, как газобетон.

Материал боится влаги. Стройплощадка – место не самое чистое и аккуратное. Естественно, что в процессе строительства часть газобетонных блоков либо побили (что нормально, хотя я ожидал меньшего количества «боя»), либо испортили. И тут я был в полном замешательстве – я и подумать не мог, что материал, из которого строят дома, так сильно боится влаги.

Получилось так, что у нескольких пачек нижний слой блоков находился под постоянным воздействием влаги в течение нескольких месяцев. Когда очередь дошла до кладки этих блоков, то было принято решение докупить новую партию на замену, поскольку уверенности в том, что они сохранили свои характеристики по прочности, у меня не было.

Газобетон трудно обрабатывать. Я слышал, что для работы с газобетоном нужно специальное оборудование, крепежи и навыки бригады. Материал действительно «капризный» и принимает только бережное обращение. На деле, этим активно пользуются все строительные базы и магазины – все материалы, которые мне требовались в процессе строительства (начиная от дюбелей и анкеров, заканчивая фрезой) стоили в два-три раза дороже, чем аналогичные материалы для других видов строительства.

Отдельная тема – это обработка газобетона. Штукатурка, утепление, звукоизоляция – все это необходимо делать, поскольку сам по себе материал не может обеспечить вас всем вышеперечисленным.

Пыль и грязь. Газобетон очень сильно пылит. Мелкий налет пыли проникает буквально в каждую щель вашего будущего дома, от нее невозможно избавиться полностью, сколько бы вы не мыли дом. Как итог – вы будете постоянно дышать этой пылью, которая, к слову, не самая полезная.

Я владелец дома из газобетона – финал

Что по итогу. Я счастливый обладатель газобетонного дома. Пыль из дома мы пытались вымыть еще в течение года, наверное. Я устал от постоянных трат на обслуживание дома – отопление, косметика, специальные крепежи. В доме нет естественной циркуляции воздуха, приходится постоянно его проветривать. Да и чувствую я себя в этом доме как-то странно – меня стали мучать постоянные головные боли, временами появляется нездоровый кашель. Может быть, это я уже накручиваю, но раньше такого за собой не наблюдал.

Что же стало с домами моих соседей? Кто-то продал дом почти сразу после завершения строительства, те, у кого продать не получилось (а таких большинство), практически перестали туда ездить. Справедливости ради, хочу заметить, что есть и те, кто всем доволен и ни о чем не жалеет. Но, как мне кажется, они немного кривят душой. Просто нет ни возможности, ни сил строить что-то новое, а признать, что ошибся, для многих очень тяжело.

Что касается меня, то я живу в построенном доме, как и некоторые мои соседи, изображаю радость и удовлетворение. Что делать с домом – а кто его знает. Умом понимаю, что так дальше жить нельзя, но вписываться в новую стройку – как-то нет запала, да и снова ошибиться с материалом страшно.

Хотя есть один материал, который в последнее время набирает популярность – стеновые древобетонные блоки. Уже пару соседей что-то из них строят. Подождем, когда достроят и поживут в таком доме хотя бы год. Я как-то уже поддался стадному чувству. Не хочу снова ошибиться – возраст не тот.