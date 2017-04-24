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Выбор пледа: внимание на материал

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28 Апреля 2017, 15:56

Первое, на что нужно обратить внимание, выбирая плед, – это материал. Если плед планируется использовать в качестве покрывала для дивана, кресла или кровати, то подойдут изделия из синтетических нитей. При весьма доступной цене у синтетических пледов есть ряд недостатков: они накапливают статическое электричество, не обеспечивают циркуляцию воздуха, притягивают пыль. Главное достоинство – отличные декоративные свойства. Пледы из флиса, акрила, шенилла, искусственного меха выглядят в интерьере весьма эффектно.

Накрываться же гораздо приятнее пледом из натурального хлопка или шерсти. Встречаются даже шелковые пледы – нежные, теплые, легкие, с хорошей воздухопроницаемостью, гипоаллергенные. Шелковые пледы относятся к категории всесезонных: под ними комфортно и летом, и зимой. Главный недостаток – высокая цена. Иногда в составе шелку сопутствует хлопок. Это позволяет предлагать более бюджетные изделия с изысканным шелковым лоском и блеском.

Плед из хлопка может служить одеялом в теплые дни, дополнением к лёгкому одеялу в холодное время года. За хлопком легко ухаживать, он гипоаллергенен, обеспечивает воздухо- и влагообмен. Хлопок и шелк используются в пледах и одеялах для новорожденных, что свидетельствует об их безопасности для здоровья и комфорте. Хлопковый плед или покрывало имеют высокую износостойкость, сохраняют яркость рисунка даже после многочисленных стирок и многих лет эксплуатации.

Другим популярных материалом для производства пледов служит шерсть. Шерстяные пледы легкие и теплые. Многие производители заявляют об их свойствах стимулировать кровообращение, положительно влиять на организм при болях в суставах, мышцах. Для пошива используется овечья, верблюжья, козья и даже шерсть яка. Шерсть хорошего качества мягкая и уютная. На таком пледе не будут появляться катышки.

Еще один натуральный материал – бамбук. Натуральное бамбуковое волокно имеет гладкую фактуру, что обеспечивает бамбуковым пледам шелковистость и мягкость. Пледы из бамбука тонкие, но хорошо согревают, обладают антибактериальными свойствами, прекрасно «дышат», не садятся при стирке, не накапливают статическое электричество.

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