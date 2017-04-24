Как выбрать качественную автономную канализацию

Качественная автономная канализация – один из главных факторов, способных обеспечить максимально комфортное и приятное проживание за городом.

Чем хороша автономная канализация?

1) Вы гарантировано защищены от попадания сточных вод в грунтовые воды и в скважину.

2) Автономная канализация надежно избавит вас от неприятного запаха.

3) Не требуется вызов ассенизаторской машины. Автономная канализация позволяет технологично и эффективно решить эту проблему.

Как установить на своем участке автономную канализацию?

В этом вопросе главное – доверить дело профессионалам. Тогда это не займет много времени, будет сделано качественно, надежно и со строгим соблюдением всех технологических нюансов

Надежно и комфортно, экологично и экономично – вот главные требования. И они в каждом конкретном случае выполняются безусловно, чтобы клиент обязательно был доволен результатом.

Монтаж проводится в течение одного рабочего дня. Гарантия производителя на оборудование – три года. В рамках сервисного обслуживания станции осуществляется выезд специалистов один-два раза в год. Если желает, клиент может выполнять эту работу и сам.

Каковы гарантии качества и надежности автономной канализации «Эко-Гранд»?

Станции биологической очистки «Эко-Гранд» изготавливаются в промышленных условиях на европейском оборудовании, с использованием сырья европейского качества. Корпус и все перегородки внутри станции изготовлены из экологически безопасного и долговечного гомогенного полипропилена, что обеспечивает прочность и защиту корпуса и оборудования от деформации как со стороны грунта, так и от давления воды изнутри. Станции укомплектованы новейшими японскими компрессорами Hiblow Duo. Аэробные станции «Эко-Гранд» перерабатывают стоки до очищенной технической воды и ила. Ил остается в отстойнике, а очищенная вода может сбрасываться на рельеф.

Где изготавливаются станции биологической очистки «Эко-Гранд»?

Станция «Эко-Гранд» изготавливается в промышленных условиях с помощью современного оборудования на заводе «Гранит-М», Тамбовская область, город Уварово. Каждая станция тщательно тестируется в заводских условиях на герметичность и прочность.

Особенности эксплуатации станций биологической очистки «Эко-Гранд»?

В нее запрещается сбрасывать: полимерные пленки и другие биологически не разлагаемые соединения, строительный мусор, остатки овощей, фруктов и грибов. При правильной эксплуатации станция биологической очистки «Эко-Гранд» прослужит вам долго и комфортно!

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