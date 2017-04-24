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Как безболезненно провести ребрендинг

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27 Апреля 2017, 13:48

«OQ» – это новое название сети многопрофильных копировальных центров «Копицентр», которое обрела компания в ходе проводимого ребрендинга. Согласно ожиданиям руководства, новое название должно увеличить узнаваемость сети и привлечь новых клиентов.

«OQ» – это новое название сети многопрофильных копировальных центров «Копицентр», которое компания получила в ходе проводимого ребрендинга. Представители фирмы утверждают, что прежнее имя перестало ассоциироваться у населения с конкретным брендом и, по сути, стало нарицательным. Согласно ожиданиям руководства, новое название должно увеличить узнаваемость сети и привлечь новых клиентов.

К 2016 году компания заняла лидирующие позиции на рынке полиграфических услуг Санкт-Петербурга, поскольку выполняет широкий спектр услуг, который включает в себя как копировальные услуги вроде ксерокса и печати дипломных работ, так и изготовление широкоформатной наружной рекламы во всевозможных вариантах вплоть до лазерной гравировки на пластике и шелкографии. Большое внимание в «OQ» уделяют изготовлению сувенирной продукции: на сайте компании есть много примеров оригинального оформления футболок, кружек, тарелок, магнитов и значков и другое.

Полный перечень выпоняемых услуг можно посмотреть на официальном сайте сети копицентров «OQ».

Временную потерю узнаваемости компания компенсировала некоторыми конкурентными преимуществами, которые помогли не потерять позиции на рынке и добавили клиентам удобства в получении полиграфических услуг.

  1. Введен онлайн-конструктор для самостоятельной разработки дизайна. Благодаря наличию онлайн-конструктора, размещенного на сетевом ресурсе организации, у каждого клиента есть возможность самостоятельно сформировать макет будущего материала. Поддерживается использование своих данных (шаблона, изображений), а результат модификаций отображается в режиме реального времени.
    Преимущество такого подхода состоит в том, что клиент не платит дополнительно за услуги дизайнера и не тратит свободное время на посещение копицентра. При этом, последнее действие может быть исключено вовсе, если воспользоваться услугой доставки готовой продукции.
  2. Был изменен график работы. Для удобства тех, кто желает обратиться в копировальный центр лично, все представительства сети работают с раннего утра и до позднего вечера, а перерыв на обед отсутствует. Среди них есть пункты, функционирующие не только по будням, но и открытые ежедневно. Последние характеризуются еще и увеличенной продолжительностью работы.
  3. В каждом копицентре «OQ» обязательно должен быть на месте как минимум один квалифицированный дизайнер, который помогает сверстать макет будущего изделия, в том числе найти и отформатировать необходимые объекты (информацию, изображения). Они же занимаются обработкой фотографий: цветокоррекцией, устранением эффекта красных глаз, реставрацией старых фото.
  4. Открыты новые копицентры «OQ». Клиентам гораздо удобнее пользоваться услугами рядом с местом проживания или работы. Каждый из центров находится рядом с метро, чтобы максимально сократить время, необходимое для посещения компании.
  5. Доставка заказов в пункты выдачи. Помимо 24 копировальных центров, осуществляется доставка в 16 пунктов выдачи заказов, где можно забрать сформированный ранее заказ. В этом случае срок выполнения работы отодвигается на день, что связано со временем, необходимым для транспортировки материалов к выбранному пункту.

Эти действия позволили сети копировальных центров «OQ» не только снизить потерю узнаваемости, но и увеличить поток клиентов.

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