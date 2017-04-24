Как безболезненно провести ребрендинг

«OQ» – это новое название сети многопрофильных копировальных центров «Копицентр», которое обрела компания в ходе проводимого ребрендинга. Согласно ожиданиям руководства, новое название должно увеличить узнаваемость сети и привлечь новых клиентов.

«OQ» – это новое название сети многопрофильных копировальных центров «Копицентр», которое компания получила в ходе проводимого ребрендинга. Представители фирмы утверждают, что прежнее имя перестало ассоциироваться у населения с конкретным брендом и, по сути, стало нарицательным. Согласно ожиданиям руководства, новое название должно увеличить узнаваемость сети и привлечь новых клиентов.

К 2016 году компания заняла лидирующие позиции на рынке полиграфических услуг Санкт-Петербурга, поскольку выполняет широкий спектр услуг, который включает в себя как копировальные услуги вроде ксерокса и печати дипломных работ, так и изготовление широкоформатной наружной рекламы во всевозможных вариантах вплоть до лазерной гравировки на пластике и шелкографии. Большое внимание в «OQ» уделяют изготовлению сувенирной продукции: на сайте компании есть много примеров оригинального оформления футболок, кружек, тарелок, магнитов и значков и другое.

Полный перечень выпоняемых услуг можно посмотреть на официальном сайте сети копицентров «OQ».

Временную потерю узнаваемости компания компенсировала некоторыми конкурентными преимуществами, которые помогли не потерять позиции на рынке и добавили клиентам удобства в получении полиграфических услуг.

Введен онлайн-конструктор для самостоятельной разработки дизайна. Благодаря наличию онлайн-конструктора, размещенного на сетевом ресурсе организации, у каждого клиента есть возможность самостоятельно сформировать макет будущего материала. Поддерживается использование своих данных (шаблона, изображений), а результат модификаций отображается в режиме реального времени.

Преимущество такого подхода состоит в том, что клиент не платит дополнительно за услуги дизайнера и не тратит свободное время на посещение копицентра. При этом, последнее действие может быть исключено вовсе, если воспользоваться услугой доставки готовой продукции. Был изменен график работы. Для удобства тех, кто желает обратиться в копировальный центр лично, все представительства сети работают с раннего утра и до позднего вечера, а перерыв на обед отсутствует. Среди них есть пункты, функционирующие не только по будням, но и открытые ежедневно. Последние характеризуются еще и увеличенной продолжительностью работы. В каждом копицентре «OQ» обязательно должен быть на месте как минимум один квалифицированный дизайнер, который помогает сверстать макет будущего изделия, в том числе найти и отформатировать необходимые объекты (информацию, изображения). Они же занимаются обработкой фотографий: цветокоррекцией, устранением эффекта красных глаз, реставрацией старых фото. Открыты новые копицентры «OQ». Клиентам гораздо удобнее пользоваться услугами рядом с местом проживания или работы. Каждый из центров находится рядом с метро, чтобы максимально сократить время, необходимое для посещения компании. Доставка заказов в пункты выдачи. Помимо 24 копировальных центров, осуществляется доставка в 16 пунктов выдачи заказов, где можно забрать сформированный ранее заказ. В этом случае срок выполнения работы отодвигается на день, что связано со временем, необходимым для транспортировки материалов к выбранному пункту.

Эти действия позволили сети копировальных центров «OQ» не только снизить потерю узнаваемости, но и увеличить поток клиентов.