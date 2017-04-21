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Бассейн на даче: как сделать дачный отдых особенным?

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25 Апреля 2017, 16:17

Дачный бассейн и самогон - готовимся к нестандартному отдыху без финансовых потерь и риска для жизни.

Близится лето, и россияне всерьез задумываются о том, как провести теплые дни. Съездить в уже набившую оскомину Турцию или отечественные курорты, а может, потратить последние сбережения на поездку по заполненной беженцами Европе? Альтернативы выглядят сомнительно, и лишь спасительное слово «дача» дарит надежду на отличный отдых и спокойствие.

До зенита дачного сезона еще далеко, тем не менее есть смысл задуматься о том, как сделать дачные деньки более приятными и насыщенными, уже сейчас. Наверняка нет ни одного дачника, который не размышлял бы о необходимости появления бассейна на своем участке. Однако в российских реалиях копать бассейн представляется затеей довольно сомнительной – сезон короткий, да и свободной земли много не бывает. Но купаться-то хочется! Не просто компромисс, но реальное решение, которое действительно превратит дачу в место, где можно полноценно отдохнуть, — дачный каркасный бассейн из ПВХ, специального пластика.

Серьезная линейка самых разнообразных моделей каркасных бассейнов из ПВХ представлена в интернет-магазине «МИР ИНТЕКС», где выбор ограничивается только фантазией желающих — компания предлагает более ста вариантов. Например, бассейн, где комфортно поместится компания из четырех-пяти человек, стоит всего 5,5 тыс. рублей. В списке предложений есть и гигантские бассейны, где смело можно устроить вечеринку на пару десятков человек, с объемом более 30 тыс. литров и ценой в 60 тыс. рублей.

Перед началом дачного сезона важно в целом озадачиться состоянием водных коммуникаций загородного дома. Даже если все в полном порядке, необходимо знать, куда обратиться в случае проблем с сантехникой на даче. В Петербурге не так много компаний, которые за адекватную стоимость готовы оперативно выехать и решить проблемы с сантехникой самого разного уровня сложности, начиная от прочистки канализации и заканчивая заменой стояков водоснабжения. Одной из компании, эффективно работающей с сантехникой любого класса и сложности по демократичным ценам, является фирма «Ремонт в Питере». Расценки на сантехнические работы в СПб  можно узнать на сайте компании.

Также действительно качественный дачный отдых сложно себе представить без уже ставшего классическим атрибутом хорошего загородного дома самогонного аппарата. Дачный самогонный аппарат с непроточным охладителем от компании «Змеевичок» идеально подойдет для загородного дома, где могут возникнуть трудности с доступом к проточной воде. Наличие такого прибора зачастую является единственно возможным вариантом приготовить качественный самогон для загородного отдыха. 

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