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Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?

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24 Апреля 2017, 13:35

Физика, наука достаточно сложна и многогранна, она охватывает большое количество разнообразных явлений и процессов, опираясь на законы, сформированные на основе закономерностей.

 

Физика входит в общеобразовательную программу, поэтому каждому ученику необходимы хотя бы базовые знания по предмету. Наука достаточно сложна и многогранна, она охватывает большое количество разнообразных явлений и процессов, опираясь на законы, сформированные на основе закономерностей. Поэтому неудивительно, что даже у талантливых детей возникают сложности.

Когда нужен преподаватель по физике?

Рекомендуем обратиться к репетиторам по физике в следующих ситуациях:

  • проблемы с преподаванием предмета в классе — при этом речь здесь не об оценках, а об уровне знаний большинства учеников, когда не дается достаточных материалов по ключевым разделам;

  • отставание от школьной программы — в этом случае занятия с учителем строятся в соответствии с индивидуальным планом, который составляет репетитор исходя из особенностей ученика;

  • необходимость в расширенной подготовке для поступления в профильное высшее учебное учреждение, а также для сдачи ЕГЭ.

Преподаватель по физике необходим, когда ученик не может самостоятельно понять определенные темы. Пробелы в знаниях мешают формированию систематизации, т.е. ученик просто не понимает, как связаны материалы между собой.

Как правильно выбрать учителя по физике?

Выбирая педагога, прежде всего, стоит определиться с целью дополнительных уроков. Большинство родителей начинают задумываться о педагоге, когда ребенок идет в старшие классы. И это правильно — легче подготовиться к ЕГЭ по физике с репетитором , чем самостоятельно.

Самоподготовка подходит только сильным ученикам, которые отлично усвоили программу. Тем, кто имеет пропущенные темы или хочет получить углубленные знания, подойдут индивидуальные уроки.

Правильный выбор квалифицированного репетитора — залог успешной сдачи экзамена.

Для сдачи ГИА ориентируйтесь на школьных учителей с опытом работы со школьниками. Преимущество такого педагога в том, что он умеет хорошо преподать материал детям определенного возраста, и прекрасно осведомлен о тонкостях теста.

Если требуется сдача ЕГЭ и ребенок планирует дальнейшее профильное обучение, связанное с физиков, то лучше обратить внимание на вузовского преподавателя.

Обязательно изучите отзывы предыдущих учеников, именно на них, а не на цены в конечном итоге лучше опираться при выборе репетитора.

Желательно отсеять «всезнающих» учителей, которые работают с любой возрастной группой. Узкая специальность или определенные сферы физики — показатели качественного и углубленного изучения предмета самим репетитором

Посмотрите несколько анкет педагогов, выделяя ключевые параметры:

  • опыт работы;

  • образования;

  • профессиональные достижения;

  • возраст;

  • методы работы и специализацию.

Идеально взять пробное занятие, на котором уже станет понятно — подойдет ли конкретный репетитор определенному ученику. Не стоит решать за ребенка, старшеклассник уже в состоянии сам определить — нравится ли ему стиль уроков и сработается ли он с преподавателем. Родители только могут помочь оценить компетенцию педагога.

С точными и естественными науками у многих детей возникают проблемы, и даже лучший репетитор не сделает из ребенка великого физика, если он не интересуется предметом и он ему банально неинтересен.

Сколько времени необходимо на подготовку к ЕГЭ?

Начинать готовиться рекомендуется еще летом после 10-го класса или с началом учебного года. Хорошие репетиторы проводят занятия с сентября, поэтому может оказаться так, что понравившийся педагог уже занят с другим учеником. Желательно искать и договариваться с учителем заранее. Иначе потом придется спешить и выбирать из оставшихся вариантов.

Не верьте, если преподаватель говорит, что через месяц или два, ученик гарантировано сдаст ЕГЭ на 90-100 баллов. Тут все зависит не только от мастерства репетитора, но и от начального уровня знаний.

Какой способ уроков лучше выбрать?

Сегодня репетиторы преподают не только на дому или в школе, но и занимаются с учениками дистанционно.

Для подавляющего большинства родителей предпочтительней покажется обычный метод — занятия на дому. Но не стоит игнорировать удаленные уроки.

Занятия по Skype — отличный вариант для занятых учеников, которым необходимо лишь немного систематизировать знания или усвоить несколько пропущенных тем. Такие уроки обычно дешевле, при этом выбор преподавателя существенно расширяется — можно договориться с репетитором из другого района или даже города.

Если подбор репетитора создает сложности — обратитесь в Ассоциацию репетиторов Repetit.ru. Проект создан для тех, кто ищет хорошего преподавателя по приемлемой цене. Сотрудники бесплатно предложат преподавателя, который будет соответствовать заданным параметрам. Достаточно оставить онлайн заявку на сайте и через 15 минут администратор свяжется для уточнений деталей.

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