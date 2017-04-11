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Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов

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20 Апреля 2017, 11:24

Данные статистики говорят о том, что торговые центры и магазины – это весьма привлекательные объекты для криминальных элементов.

Связано это с большим оборотом денежных средств, потоком людей, среди которого можно затеряться, и скрыться с места совершения преступления. Поэтому повышается риск возникновения внештатных ситуаций:

  • воровства и порчи имущества;
  • хулиганства;
  • диверсий;
  • пожаров;
  • конфликтов и прочих неприятных ситуаций.
 

Поэтому первостепенной по значимости задачей является организация безопасности по трем основным направлениям:

  1. Сохранность имущества;
  2. Создание безопасных условий для работы персонала;
  3. Поддержание имиджа.

 

Добиться поставленных целей можно только в том случае, если использовать различные методы охраны в комплексе. Они подбираются в каждом случае отдельно. Во внимание принимаются расположение охраняемого объекта, специфика его работы, количество посетителей и множество других важных моментов. Мероприятия, реализованные по отдельности, могут не дать должного результата.

Самым эффективным методом считается профилактическая охрана. Суть в том, чтобы проводилась каждую минуту демонстрация наличия сотрудников. Это говорит о том, что ведется непрерывный контроль над посетителями. Сочетать подобный метод можно с использованием пультовой охраны. В этом случае гарантируется, что объект находится под непрерывным контролем специально обученных профессионалов. Уже сегодня пультовая охрана в Санкт Петербурге используется во многих торговых центрах, супермаркетах, магазинах, банках и на других объектах общественного пользования. Не отказываются от возможности обеспечить себе безопасность и частные лица, которые устанавливают подобные системы в частных квартирах и домах.

Преимущества пультовой охраны

 

Пультовая система охраны появилась в арсенале относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны, так как представленный метод имеет ряд преимуществ. Если нужна регулярная охрана торговых центров и магазинов, то пультовые системы – оптимальное решение.

Они имеют следующие достоинства:

  • непрерывность наблюдения за объектом;
  • реагирование в круглосуточном режиме;
  • в случае срабатывания сигнальной кнопки на место оперативно выезжает дежурная группа;
  • возможность разработки проекта охранной системы в индивидуальном порядке для каждого отдельного объекта.
 

Проектированием, профессиональным монтажом и сервисным обслуживанием пультовых систем занимаются сотрудники охранного предприятия "Легис".

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