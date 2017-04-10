Внедрение корпоративной социальной сети. За и против

Внедрение корпоративных социальных сетей (КСС): создание единой площадки для диалога в неформальной обстановке. Преимущества КСС в сравнении с интранетом. Экономическая эффективность КСС и как ее рассчитать: ROI и KPI

Невозможно представить человеческую жизнь без общения, ведь каждый наш день наполнен событиями и цепочками диалогов. Мы беседуем на улице, дома и, конечно, на работе, ведь коммуникация одна из составляющих трудового процесса. Однако с появлением в 90-х годах ХХ века такого инструмента для общения, как социальные сети, коммуникативное пространство бесповоротно изменилось. В 2000-х годах стали зарождаться корпоративные соцсети.

Возникновение корпоративных социальных сетей (КСС) было обусловлено необходимостью создать единую площадку для диалога внутри организации, способную обеспечить пользователям общение по рабочим и нерабочим вопросам в неформальной обстановке, создать общую базу знаний и информационное пространство исходя из интересов и опыта сотрудников.

И хотя, по мнению Gartner, исследовательской и консалтинговой компании, специализирующейся на рынках информационных технологий, со временем корпоративные социальные сети получат широкое распространение, в данный момент их внедрение встречает некоторые сложности.

Связано это в первую очередь с тем, что продукт новый и известно о нем немного. Зато укоренился стереотип о бесполезности социальных сетей и бессмысленно потраченном там времени. По факту наличие КСС позволяет работникам всегда поддерживать связь и быть в курсе происходящего, в то время как информационный вакуум усложняет процесс решения поставленных задач, что в свою очередь приводит к сокращению прибыли.

Также камнем преткновения на пути внедрения корпоративных социальных сетей становится сложность вычисления коэффициента ROI, из-за чего определить экономическую эффективность от приобретения продукта достаточно сложно.

Однако попробуем подобрать аналогию и сравнить процесс внедрения КСС с внедрением общей системы документооборота, польза которой обычно обосновывается подсчетом сэкономленного времени.

Обычно, чтобы получить справку о заработной плате, нужно написать бухгалтеру заявление, указав требуемую форму. После этого необходимый документ будет оформлен, а затем выдан. Но если у всех сотрудников есть общий доступ к системе документооборота, то человек самостоятельно заходит в папку, находит и скачивает нужный файл.

Допустим, что каждая операция стала совершаться на 5 минут быстрее. Количество сэкономленного времени умножаем на число обращений к бухгалтеру, а также на среднюю стоимость трудочаса (исходя из зарплаты) и количество форм и бланков. Эта формула позволит нам вычислить сэкономленную компанией сумму.

Несмотря на то, что этот подсчет довольно приблизительный, он иллюстрирует общее направление мысли. ROI корпоративной социальной сети обосновывается аналогичным способом: внедрение приносит выгоду. Правда, в таком случае для анализа эффективности КСС нужно принять во внимание инструменты статистики и KPI, чтобы оценить стоимость операций, затраченное на решение задачи время, отсутствие переделок и доработок и т.д. Это хорошо понимают зарубежные компании, активно внедряющие корпоративные социальные сети, благодаря чему им удается решить ряд основных проблем, связанных с KPI:

• Увольнение сотрудника сопровождается утратой его наработок и полезных для компании контактов.

• Бизнес-решения теряются в текучке и недоступны для других отделов/департаментов.

• Сотрудникам крупных предприятий сложно сориентироваться и найти контакты нужного человека/выделить эксперта.

• В некоторых организациях (ритейл, производство) сотрудники большую часть времени проводят не за компьютером, поэтому «выключены» из пространства корпоративной культуры и общения.

• В огромных компаниях люди оказываются в информационной изоляции, поскольку новости со временем теряют свою актуальность: центральный офис и регионы разобщены.

Проверить экономическую эффективность корпоративных социальных сетей можно, запустив пилотный проект в одном подразделении, а потом сравнить показатели с другими.

Если говорить не только о ROI, а о пользе внедрения корпоративной соцсети и о результате в целом, то компания получает:

• Единый информационный центр для всех отделов, региональных представительств и департаментов.

• Неформальную среда для общения коллег.

• Систему обмена знаниями и экспертной поддержки внутри организации.

• Функционал «для людей»: сотрудники могут размещать как деловую, так и личную информацию, искать единомышленников и быстрее вливаться в новый коллектив.

• Привычный интерфейс.

• Возможность оперативно выявлять конфликтные ситуации и наиболее значимых участников обсуждений.

• Удобное мобильное решение, которое позволяет оставаться на связи вдали от рабочего компьютера.

К новинкам рынка универсальных отечественных систем, способных достойно конкурировать с зарубежными аналогами, такими как Workplace от Facebook, относится, например, корпоративная социальная сеть LOQUI BUSINESS.

Перечислять преимущества внедрения КСС можно долго, однако нужно понимать главное — система оптимизирует работу компании, принося ей не только лояльность сотрудников и клиентов, но и выгоду.