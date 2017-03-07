Аварийное вскрытие и замена замков

Москва и Московская область поделены на районы, которые обслуживаются профессиональными мастерами по аварийному вскрытию и замене замков межкомнатных и входных дверей, сейфов, замковых механизмов автомобилей, гаражей.

Сделать вызов на вскрытие замков можно на сайте компании spas-zamkov.ru или по телефону, опубликованному на сайте, который желательно иметь в своем смартфоне на непредвиденный случай.

Практически все замки вскрываются с сохранением работоспособности без повреждения дверей. Исключения бывают, если владелец механически воздействовал на ключ и обломил его или повредил внутренности механизма, замок износился и деформировался от времени, заржавел от попавшей влаги. В таких случаях необходима замена замков. Мастер может предложить его из своих запасов или посоветовать модель для приобретения исходя из уже имеющегося отверстия в двери. При работе с железной дверью в некоторых случаях понадобится сварочное приспособление, режущие электрические инструменты. Все это привозится с собой. Стоимость работ опубликована на сайте. В некоторых случаях предоставляются скидки. При установке нового замка бесплатно устанавливается панорамный глазок. При аварийном вскрытии замка или замене требуется доказательства проживания клиента в этой квартире. Если документов нет, вызывается представитель правоохранительных органов или проживание подтверждают несколько соседей.

При вскрытии автомобилей требования те же самые: предъявление документов на владение транспортным средством. Если они внутри машины, предъявить после выполнения работ. Причины вызовов для вскрытия замка авто разные: от потери ключей до аварийной ситуации. В любом случае работу должен выполнять специалист. Самостоятельное вмешательство может привести к полной замене замка. Работа проводится с помощью специальных инструментов, поэтому минимизируются возможности деформации замкового механизма и полотна дверей. Поскольку мастерские находятся в каждом районе Москвы, мастер приедет минут через 20.

Чтобы избежать случаев вызова специалиста, лучше всего иметь дубликат ключа, вовремя заряжать аккумулятор, приобретать надежную систему сигнализации, содержать дверь чистой от грязи, выходя на несколько минут из машины в зоне ее видимости, оставлять одну из дверей приоткрытой.