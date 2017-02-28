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Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге

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27 Марта 2017, 13:05

Люди с начала времен украшали свое тело рисунками, надписями и символами, носившими для них сакральный смысл или приписывающие им статус в племени. Но время диктует свои условия, и сейчас татуировка – искусство, в котором холстом является наше тело. Грамотно сделанный рисунок украсит тело, подчеркнет ваш образ, стиль или даже превратит вас в настоящий арт-объект.

Но так же, как не бывает одинаково хороших картин, так и нательные рисунки бывают разного качества исполнения. Поэтому, если вы собираетесь сделать татуировку, то обращайтесь к опытному мастеру в тату салон Ink Cartel.

Как выбирается рисунок

 

Когда вы приходите в тату-салон, у вас или есть идея для будущей татуировки, или ее нет – и вы доверяете выбор мастеру.

Если идея есть, то вам остается только обсудить с мастером некоторые нюансы рисунка. Или же мастер предложит улучшить вашу идею-эскиз, внеся небольшие изменения в работу.

Если у вас нет идей, то первым делом мастер предложит вам направление и стиль работы. После этого вы сможете договориться о размере, цвете, сложности, и мастер приступит к созданию уникального эскиза. Будущая татуировка от этого только выиграет. Она будет только вашей, будет привлекать внимание, вдохновлять других «сделать тебе такую же».

Каждая тату, даже сделанная с фотографии, – уникальна. Она зависит от стиля исполнения, профессионализма мастера, иногда - размера работы и многих других факторов. Все они формируют стоимость татуировки. Цены на них чаще всего зависят от сложности рисунка и объема работы. Главное правило – чем больше в тату маленьких деталей, тем больше времени будет потрачено на ее исполнение.

Как выбирается место

 

Сегодня татуировки делают и мужчины, и женщины разного возраста, рода деятельности и положения в обществе. Для мужчин тату – способ подчеркнуть свою брутальность, мужественность, сделать модный «тюнинг» своего тела. Девушки часто делают татуировки, чтобы подчеркнуть красоту и сексуальность своего тела, дополнить образ, подчеркнуть свою женственность - http://inkcartel.ru/useful_to_know/tatu-nadpisi-dlya-devushek. Впрочем, для искусства татуировки не существует четкого деления по полу, смыслу, размеру и тематике рисунка. Нередко татуировка закрывает шрам на теле или другую татуировку. Это предполагает множество вариантов размещения рисунка на теле.

На нашем теле нет специально отведенных мест для татуировки «для новичков». Если это ваша первая татуировка, то единственная рекомендация по месту ее расположения - это тот участок на теле, где рисунок будет смотреться красиво! Не бойтесь начинать с больших размеров тату – качественная и красивая работа не надоест и не «разонравится». Потому что татуировка - это, в первую очередь, украшение вашего тела. Вкладывать в нее смысл или нет – уже ваше решение.

Также нельзя сказать о существовании «безболезненных» мест для татуировки. Это во многом определяется личным болевым порогом – кому-то и на плече будет больно делать татуировку. Именно поэтому в тату-салонах предусмотрена местная анестезия при нанесении тату. Нет никаких поводов переживать насчет боли. Ну, если только вы не делаете аутентичную татуировку в джунглях Новой Гвинеи у местного племени – тогда нужно будет опасаться не только боли, но и санитарного состояния места.

В любом же уважающем себя и своих клиентов тату-салоне соблюдаются все санитарные нормы, благодаря чему мифы о страшных заразах, которые могут попасть к вам через татуировку, потеряли свою актуальность.

Помните, что татуировка – это произведение современного искусства, нанесенное на ваше тело. И то, какую картину и в каком исполнении вы хотите носить на себе, – ваше решение. Поэтому дерзайте, удивляйте и вдохновляйте!

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