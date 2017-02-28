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Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

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20 Марта 2017, 14:02

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни спал на неудобной кровати. После этого начавшийся день казался мукой. Болящие мышцы спины, затекшая шея и суставы, красные от недосыпа глаза – и все это из-за плохой кровати. И если в свои 17 лет такие мелочи особо не волнуют, то в 25 пару ночей на подобном ложе могут запросто выбить из колеи и загнать в депрессию.

Выход из сложившейся ситуации один – отодвинуть непредназначенный для сна диван в дальний угол и присмотреться к предложениям магазинов с ортопедическими матрасами. Удивляет, но бюджетные модели матрасов, которые могут в корне поменять самочувствие, стоят, как пару походов в бар.

Взамен ты получишь сон, как у младенца, высыпаться сможешь намного быстрее, а вставать будешь полный сил, готовый на новые свершения. Заманчиво, не так ли?

Почему тело такое капризное?

Как все работает? Как бы нам того не хотелось, но наше тело – это сложный механизм, который требует к себе внимательного и бережного отношения. Во время полноценного ночного отдыха в нашем теле происходит восстановление ресурсов организма, накопление энергии и сил для нового дня, поэтому необходимо создать благоприятные условия для сна и устранить любой дискомфорт.

 

Для здорового отдыха необходима правильная поддержка позвоночника в естественного для него положении, без перенапряжения мышц и излишнего давления на суставы, сосуды и кожный покров. И все, что для этого нужно – поверхность спального места, сочетающая в себе ортопедическую поддержку позвоночника, учитывающая анатомические особенности телосложения спящего. Те, кто не придает значимости обустройству своего спального места, рискует получить утром плохое настроение, вялость и болевые ощущения в спине и шее.

 

Ортопедический матрас, подобранный с учетом подходящей жесткости, веса спящего человека, его индивидуальных особенностей, не только служит помощником в борьбе за здоровую и красивую осанку, но и создает необходимые условия для восстановления сил организма, способствует расслаблению тела и снятию перенапряжения, накопленного за день.



Что скрыто внутри современного матраса?

За правильную поддержку отвечают не только разнообразные наполнители, но и умные системы независимых пружин, которые работают, как понятно из названия – независимо друг от друга. Матрас прогибается только в области давления, оказываемого спящим на расположенные непосредственно под ним пружины, но остается ровным на остальной своей поверхности. При этом каждый из пружинных элементов служит индивидуально опорой, настроенной на взаимодействие только своей зоной тела. И в дорогих моделях матрасов таких пружин может быть тысяча и даже больше.

 

К слову, есть матрасы и без пружин – они ничем не хуже. Они не такие требовательные к условиям эксплуатации и транспортировки, есть широкий ассортимент недорогих моделей в компактной вакуумной упаковке в виде рулона.



При этом производители современных матрасов не забывают и о различиях в потребностях своих клиентов. Возможно, кому-то и нравятся экстремально жесткие поверхности из кокосового монолита, однако, большинству потребителей кроме ортопедической поддержки важно чувствовать еще и комфорт.

Отчасти за анатомичность моделей, как и за жесткость, отвечают чехол, верхний слой и другие наполнители. Среди них встречаются и популярные материалы пенопоулиуретан, искусственный и натуральный латекс, кокосовое волокно. В премиум моделях матрасов можно найти и что-то более эксклюзивное – например конский волос или шерсть элитных пород овец.

 

В условиях ограниченных финансовых возможностей стоит обратить внимание на матрасы с комбинацией нескольких различных по свойствам и стоимости материалов. Разнообразие ассортимента позволяет сделать доступный выбор практически для любого кошелька. Если будут вопросы, обратитесь за консультацией в профильные магазины. Там подскажут, какой матрас подойдет именно вам, и помогут подобрать модель под ваш бюджет.

 

Подготовлено при помощи специалистов сайта http://матрас-купить-недорого.рф/  

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