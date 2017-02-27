62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть

19-го марта любимому многими Брюсу Уиллису стукнет 62 года. Для большинства этот солидный возраст – повод причислить себя или именинника к группе заслуженных пенсионеров. Но, похоже, Брюсу это не грозит. Нельзя даже сегодня он продолжает «зажигать» в современных боевиков, ничуть не уступая тому господину Уиллису, с которым нам посчастливилось познакомиться парой десятков лет ранее.

Присутствие имени экшен-звезды в титрах фильмов становится гарантией успеха и ошеломляющих кассовых сборов. При этом деньги не являются главной мотивацией для актеров. И в прошлом, на старте своей успешной актерской карьеры, и сегодня, Брюс с особой придирчивостью подходит к выбору проектов. Возможно, именно поэтому, 9 из 10 картин с участием Уиллиса становятся кинохитами?

Еще в 1998-м году, задав высокую планку своим «Крепким Орешком», Брюс в очередной раз поразил публику. Поклонники уверены, что именно он сделал фильм «Осада», доступный на https://www.ivi.ru/watch/114770/description, любимым боевиком миллионов.

Американский генерал Деверо принимает решение захватить в плен вожака одной из террористических группировок. Нью-Йорк накрывает волна взрывов, а количество невинных жертв исчисляется сотнями. В то же время, реальное решение проблемы становится задачей агентов ФБР Энтони и Фрэнка в компании с сотрудницей ЦРУ Элизой Крафт. Именно им предстоит раскрытие и ликвидация опасной группы экстремистов.

Спустя два года, Брюс решает попробовать свои силы в фантастическом триллере, каким позиционирует себя фильм «Неуязвимый» на https://www.ivi.ru/watch/59824/description. Главный герой – Дэвид Данн, – становится единственным выжившим в железнодорожной катастрофе. Совсем скоро парню предстоит откровенная беседа с таинственным незнакомцем Элайджем Прайсом, самым хрупким человеком планеты. Собеседник уверяет, Данн является никем иным, как неуязвимым. Так ли это?

Почтенный возраст не мешает «пенсионеру» Брюсу продолжать карьеру успешного актера. В 2013-м году в прокате появился фильм «РЭД 2», где тайному агенту ЦРУ на пенсии все еще не удается смириться с заслуженным отдыхом. Фрэнк объединяет в одну команду своих товарищей – оперативников в отставке, – и отправляется на поиски секретного оружия массового поражения. На пути отважной группы «пенсионеров» и наемные убийцы, и террористы, и политики, отчаянно рвущиеся к власти. Поможет ли опыт, закалка и взаимовыручка справиться с поставленной задачей?