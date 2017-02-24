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Обучение в Чехии – современные тенденции

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15 Марта 2017, 18:15

Многие абитуриенты сегодня стремятся поступить в высшие и средние учебные заведения за границей. Особое внимание среди выпускников привлекает Чехия. С чем же связана подобная тенденция? Этот вопрос мы решили задач российскому адвокату Сергею Бочарову.

Сергей Бочаров на протяжении долгих лет трудится и живет в Праге, куда и прибыл наш корреспондент, чтобы узнать подробнее о современной тенденции в сфере образования.

Обучение в Чехии, по сообщениям СМИ, сегодня стало доступным для русскоговорящих абитуриентов. Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Действительно, возможность получить образование в Чешской республике есть у каждого выпускника. Причем он имеет такие же права, как и местное население страны, при условии что он будет обладать достаточными знаниями чешского языка для обучения. Поступив в чешское учебное заведение, можно рассчитывать на получение вида на жительство. Продолжая тему, я хотел бы заострить внимание на том, что получать можно как высшее, так и среднее, среднее профессиональное образование в местных гимназиях и колледжах.

Сергей, с чем, по вашему мнению, связана такая популярность получения образования именно в Чешской республике?

- На данный момент могу выделить даже несколько причин, которые повлияли на рост популярности чешских учебных заведений. Начать стоит с того, что образование в Чехии отличается доступностью. При успешном прохождении приемной процедуры можно учиться в высшем учебном заведении бесплатно. В том числе и для иностранцев. Если же говорить о среднем образовании, то оно стоит относительно других европейских стран недорого (в среднем учеба в Чехии в гимназии или колледже на платной основе обходится в 800 евро в год). После окончания учебы выпускники получают аттестат европейского образца.

Еще один важный момент, который привлекает внимание абитуриентов, - невысокое содержание студентов в Чехии. Если говорить о средних показателях, то это 500 евро в месяц. К тому же дипломы и аттестаты о чешском образовании имеют ценность в европейских странах. Это реальная возможность для русскоговорящих выпускников в последующем продолжить учебу в странах Евросоюза или устроиться на хорошую работу.

Сергей, расскажите, пожалуйста, стоит ли проходить дополнительную подготовку русскоговорящим абитуриентам перед поступлением в учебные заведения Чехии? И на что стоит обратить наибольшее внимание?

- Мне хочется порекомендовать выпускникам, которые планируют получать образование в Чехии, сразу морально настроиться на труд. Потраченные усилия и время будут вознаграждены. А для получения шансов на зачисление правильным будет пройти интенсивные курсы по изучению чешского языка. Образовательный центр ДЕЛОВАЯ ЕВРОПА проводит языковые курсы в Праге, ориентированные на поступление в лучшие вузы страны. После подобной подготовки выпускники показывают отличные результаты. К тому же языковые курсы дают возможность получения в будущем долгосрочной чешской визы.

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