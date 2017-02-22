Болевой синдром часто возникает у пациентов с искривлением (сколиозом) позвоночника, смещением тел позвонков, а также у людей, перенесших переломы тел позвонков. Как обнаружить первопричину болей в спине?

Боль в позвоночнике: чем она опасна?

Ежедневные нагрузки на позвоночник (особенно поднятие и ношение тяжестей), а также малоподвижный (сидячий) образ жизни могут быть причинами возникновения болей в пояснице, груди и шее. Кроме того, болевой синдром часто возникает у пациентов с искривлением (сколиозом) позвоночника, смещением тел позвонков, а также у людей, перенесших переломы тел позвонков. Как обнаружить первопричину болей в спине и стоит ли беспокоиться, если боль стала появляться чаще и усиливаться?

Какие существуют виды боли в позвоночнике?

Боль в позвоночнике локализуется в трех зонах: шее, спине (на уровне задних отделов грудной клетки) и пояснице.

Боль в шее

Зачастую боль в шее становится следствием мышечного напряжения (спазма) или растяжения. Например, долгое пребывание в одной позе (офисные сотрудники, проводящие много времени за компьютером) или интенсивные физические тренировки являются причинами, вызывающими напряжение в мышцах.

Острая боль в шее часто служит симптомом шейного остеохондроза. Такая боль усиливается при резком движении головы, может отдавать в затылок, плечо, руку, сопровождаться нарушением чувствительности (онемением) этих областей, а также пальцев рук. Прострелы — это следствие защемления или раздражения нервных корешков спинного мозга грыжей межпозвонковых дисков, опухолью, воспалительным инфильтратом и т.д.

Боль в шее может быть симптомом таких серьезных заболеваний как метастатическое поражение, туберкулезный спондилит, болезнь Бехтерева и т.д. Иногда причинами боли в шейном отделе могут быть воспаления лимфатических узлов, опухоли, заболевания эндокринной железы и органов брюшной полости.

Боль в грудном отделе позвоночника

Чаще локализуется в спине (в межлопаточной области), усиливается при кашле, движении (поворотах туловища), а также может носить опоясывающий характер (по ходу межреберных промежутков) в виде межреберной невралгии. Болевой синдром, как правило, сопровождается рефлекторным напряжением мышц грудной клетки или верхней части спины, онемение или «ползание мурашек» в верхней части груди и живота.

Боль в пояснице

Поясничный отдел – самая нагружаемая область позвоночника, наиболее подверженная возникновению межпозвонковых грыж, осложняющих течение поясничного остеохондроза. Наиболее характерными симптомами поясничного остеохондроза является появление острой боли с распространением ее по задней поверхности ноги, ягодицы, бедра или голени, чаще возникающей в момент резкого подъема тяжести, наклона вперед или во время разгибания. Поясничному остеохондрозу также свойственно усиление боли при резких движениях, а также во время длительной езды в транспорте.

Диагностика боли в позвоночнике



На сегодняшний день одним из наиболее информативных методов диагностики заболеваний позвоночника является магнитно-резонансная томография. МРТ позвоночника — это абсолютно безопасное и безболезненное исследование, позволяющие получать высококачественные. На них отчетливо отображаются тела позвонков, позвоночный канал с его содержимым, межпозвонковые диски околопозвоночные мягкие ткани. Высокое качество МР-изображений дает возможность выявить и оценить любые структурные изменения в позвоночнике, которые могут быть причиной болевого синдрома (опухоль, травматические повреждения, воспалительный процесс и т. д.).

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