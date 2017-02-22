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В чем плюсы добровольного медицинского страхования?

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03 Марта 2017, 14:35

Кто поспорит, что полис добровольного медицинского страхования — один их тех бонусов, обладая которым сотрудник компании готов мотивировать себя на трудовые подвиги, а если это страхование от "Якорь", то плюсов еще больше.

Кто поспорит, что полис добровольного медицинского страхования — один их тех бонусов, обладая которым сотрудник компании готов мотивировать себя на трудовые подвиги. Выгода подчиненных — очевидна, а что полезного приобретает работодатель, заключив договор с компанией «Якорь» и воспользовавшись одной из программ ДМС?

При прочих равных условиях соискатель вакансии, разумеется, выберет для трудоустройства ту компанию, где ему предложат достойный социальный пакет, ценность которого повышает полис ДМС. Не исключено, что ценному специалисту этот документ потребуется для конкретной цели — поправить состояние здоровья и сэкономить, тем самым, на посещении лечебных учреждений.

Реформа в сфере здравоохранения сделала это самое посещение государственных лечебных учреждений — поликлиник — делом весьма затратным по времени. Не всякий теперь врач принимает в ближайшем к дому лечебном заведении. Как следствие, визит к определенным специалистам занимает больше времени. Сотруднику же из-за этого приходится отпрашиваться не час-два, а на полдня, чтобы еще выстоять очередь. Гуманный руководитель вряд ли откажет человеку, которому необходима медицинская помощь.

Посещение негосударственного медцентра, а страховое общество «Якорь» сотрудничает в Москве с 600 подобными лечебными учреждениями (по России — 1200),  по программам ДМС, главным образом сокращает потери времени. Четкая запись на определенный час, возможность придти на прием в нерабочее время, в выходные, — среди плюсов, что имеет добровольное медицинское страхование. Делать акцент на качестве услуг, пожалуй, не стоит, поскольку они зависят не от места, где их оказывают, а от квалификации доктора.

Использование программ ДМС дает возможность всем сотрудникам компании, включая самое высокое руководство, круглосуточно получить экстренную медицинскую помощь, вызывать специалистов на дом, проводить амбулаторное и стационарное лечение заболеваний, в том числе, хронических. При этом объем, качество и стоимость оказанных услуг оценивается экспертами.

Говоря о плюсах программ, то к мотивации сотрудников и заботе о состоянии их здоровья надо добавить еще и материальный фактор. Компания экономит на выплате по больничным листам — из собственных средств оплачивается только 3 дня из всего периода нетрудоспособности. Кроме того, организация, перечисляющая страховые взносы по ДМС, уменьшает размер отчислений в Пенсионный фонд, фонды соцстрахования и ОМС.

Для каждой компании Страховое общество «Якорь» предлагает наиболее подходящую программу ДМС в зависимости от численности персонала, интересуемых видов медицинских услуг стоимостью до 300 000 рублей.

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