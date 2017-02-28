  • 28 Февраль 2017
USD 01.03.2017 57.9627 +0.0256
USD ММВБ 16:17 57.95580  
EUR 01.03.2017 61.3883 +0.1314
EUR ММВБ 16:17 61.3590  
Нефть($) 28.02.2017 56.20 0.44
Нефть(p) 28.02.2017 3257.50 +26.93

Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор


© Фото: sankt-peterburg.naydidom.com

Темы дня

Предложения о продаже двухкомнатных и однокомнатных жилых площадей составляют три четверти из общего количества объявлений.

В среднем петербургские квартиры реализуют по 7 млн рублей. Большая часть объявлений на sankt-peterburg.naydidom.com в разделе недвижимость Санкт-Петербурга — это квартиры в строящихся домах. Обычная цена квартиры в новостройке — 6630125 рублей.

Продажа квартир

 

Если стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 3%, то в новых домах квадратный метр подешевел на 2,5 тыс. рублей.

Предложения на вторичном рынке

 
  • преобладающий тип сделок — удобные однокомнатные, двухкомнатные и студии: они составляют 63,4% от общего количества. За одну комнату в среднем просят 3996 млн рублей, за две — 5940 млн рублей;
  • процент трехкомнатных — 27,7 от общего числа. Усредненная ставка — 8701 млн рублей;
  • квартиры с четырьмя комнатами и больше составляют 8,9%, их предлагают по 12599 млн рублей.
 

Подорожание заметнее всего в сегменте трехкомнатных — 4,9%. Квадратный метр в однокомнатных подорожал незначительно — на 1%, в двухкомнатных — на 3,7%.

К концу 2016 года общие значения стоимости были следующими: четыре млн — однокомнатные и студии; шесть млн — квартиры с двумя комнатами; 8,79 млн — трехкомнатные.

Новостройки

 

Цена новостроек снизилась в сегменте однокомнатных на 2,1%. Двухкомнатные подешевели на 0,8%. Цены на трехкомнатные, наоборот, стали выше на 2,7%.

Большая часть (14%) строящихся домов возводится в Приморском районе. За ним следуют Выборгский и Московский. Меньше всего строят во Фрунзенском и Адмиралтейском.

Аренда: снять жилье становится дороже

 

По сравнению с прошлогодними ставками, рынок съемного жилья незначительно подрос:

  • комнаты подорожали на 0,8%, в среднем их предлагают по 11218 рублей;
  • однокомнатные и студии выросли на 1,3%, в среднем стоимость аренды составляет 21804 рубля;
  • за 29621 рубль предлагают снять двухкомнатную, на 1,2% дороже, чем в декабре 2016 года;
  • цена за трехкомнатную выросла на 0,7% — до 39463 рубля.
 

Дорогие для проживания районы: Василеостровской, Адмиралтейский, Петроградский и Центральный. Экономные варианты найма предлагают в Красносельском районе.

Заметные тенденции

 
  • Большую часть предложений на вторичном и на первичном рынке составляют однокомнатные, студии и двухкомнатные квартиры. Их часть от общего количества — 63,4% для вторичного жилья и 79,4% для новостроек.
  • В среднем на 1,1% поднялась стоимость съемных квартир.
  • Привлекательная цена аренды в Красносельском районе: от 18 до 26 тыс. рублей в зависимости от количества комнат.
  • Центральные районы города (Петроградский, Центральный и Адмиралтейский) — лидеры по стоимости как продаж, так и аренды.
  • Бюджетное новое жилье продают в Выборгском и Невском районах — около 80 тыс. рублей за квадратный метр.
 

По итогам анализа предложений по продаже жилья средние значения сделок в январе 2017 года составили 6969 млн рублей. Один квадратный метр обходился покупателям в 103974 рубля. Ставка аренды в январе в среднем была 44796 рублей или 607 рублей/квадратный метр.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2017

    Лучшее в Петербурге

    Дожить до лета: топ-10 самых ожидаемых кинопремьер до 1 июня

    Зима скоро кончится, до начала лета осталось всего 111 дней, их нам помогут пережить сразу десяток ярких киноисторий. Последний фильм «Обитель зла», новые работы студии Marvel, возвращение Кинг-Конга, Скарлетт Йоханссон в роли киборга - это и многое другое в топе самых ожидаемых премьер года от «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины
    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm