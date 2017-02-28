Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор

В среднем петербургские квартиры реализуют по 7 млн рублей. Большая часть объявлений на sankt-peterburg.naydidom.com в разделе недвижимость Санкт-Петербурга — это квартиры в строящихся домах. Обычная цена квартиры в новостройке — 6630125 рублей.

Продажа квартир

Если стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 3%, то в новых домах квадратный метр подешевел на 2,5 тыс. рублей.

Предложения на вторичном рынке

преобладающий тип сделок — удобные однокомнатные, двухкомнатные и студии: они составляют 63,4% от общего количества. За одну комнату в среднем просят 3996 млн рублей, за две — 5940 млн рублей;

процент трехкомнатных — 27,7 от общего числа. Усредненная ставка — 8701 млн рублей;

квартиры с четырьмя комнатами и больше составляют 8,9%, их предлагают по 12599 млн рублей.

Подорожание заметнее всего в сегменте трехкомнатных — 4,9%. Квадратный метр в однокомнатных подорожал незначительно — на 1%, в двухкомнатных — на 3,7%.

К концу 2016 года общие значения стоимости были следующими: четыре млн — однокомнатные и студии; шесть млн — квартиры с двумя комнатами; 8,79 млн — трехкомнатные.

Новостройки

Цена новостроек снизилась в сегменте однокомнатных на 2,1%. Двухкомнатные подешевели на 0,8%. Цены на трехкомнатные, наоборот, стали выше на 2,7%.

Большая часть (14%) строящихся домов возводится в Приморском районе. За ним следуют Выборгский и Московский. Меньше всего строят во Фрунзенском и Адмиралтейском.

Аренда: снять жилье становится дороже

По сравнению с прошлогодними ставками, рынок съемного жилья незначительно подрос:

комнаты подорожали на 0,8%, в среднем их предлагают по 11218 рублей;

однокомнатные и студии выросли на 1,3%, в среднем стоимость аренды составляет 21804 рубля;

за 29621 рубль предлагают снять двухкомнатную, на 1,2% дороже, чем в декабре 2016 года;

цена за трехкомнатную выросла на 0,7% — до 39463 рубля.

Дорогие для проживания районы: Василеостровской, Адмиралтейский, Петроградский и Центральный. Экономные варианты найма предлагают в Красносельском районе.

Заметные тенденции

Большую часть предложений на вторичном и на первичном рынке составляют однокомнатные, студии и двухкомнатные квартиры. Их часть от общего количества — 63,4% для вторичного жилья и 79,4% для новостроек.

В среднем на 1,1% поднялась стоимость съемных квартир.

Привлекательная цена аренды в Красносельском районе: от 18 до 26 тыс. рублей в зависимости от количества комнат.

Центральные районы города (Петроградский, Центральный и Адмиралтейский) — лидеры по стоимости как продаж, так и аренды.

Бюджетное новое жилье продают в Выборгском и Невском районах — около 80 тыс. рублей за квадратный метр.

По итогам анализа предложений по продаже жилья средние значения сделок в январе 2017 года составили 6969 млн рублей. Один квадратный метр обходился покупателям в 103974 рубля. Ставка аренды в январе в среднем была 44796 рублей или 607 рублей/квадратный метр.