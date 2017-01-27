Что такое гироскутер и в чём его преимущества?

В последнее время гироскутеры на улицах больших городов уже не редкость. Это модное средство передвижения завоевывает все больше и больше поклонников, в чем же его секрет? Мы попросили экспертов из магазина гироскутеров Урбан812.ру приоткрыть завесу тайны.

Как устроен гироскутер

Можно встретить различные названия этого устройства – ховерборд, мини-сигвей, самобалансируемый скутер. Все это – одно и то же техническое чудо, представляющее из себя небольшую платформу, очень часто эффектно раскрашенную, с двумя колесами, расположенными с двух сторон. Устройство оснащено электромоторами, аккумуляторной батареей, гироскопическими датчиками, а также своеобразным «мозгом» - процессором, анализирующим информацию, поступающую с этих датчиков. Кроме этого, часто самобалансируемые скутеры оснащают различными индикаторными, дисплеями, приборами освещения и многим другим.

Управлять ховербордом нужно при помощи переноса веса тела на доске, это совсем не сложно.

Плюсы и минусы гироскутера

К плюсам этого устройства относятся его универсальность – он подойдет и детям, и взрослым, максимальное ограничение веса пользователя составляет 120 кг. Легкость и компактность позволят брать его с собой куда угодно в специальных сумках-переносках. Ховерборд экономичен и экологичен – ему те требуется топливо, и он не выбрасывает никаких вредных веществ в атмосферу. На нем можно передвигаться на значительные расстояния, обычно максимум составляет около 20 км, зависит это от мощности батареи скутера.

К сожалению, и некоторые минусы тоже есть: передвижение на нем ограничено и подзарядка в пути, как правило, невозможна. Также серьезным препятствием может служить бездорожье, особенно для ховерборда с маленькими колесами. И, естественно, на нем очень опасно передвигаться по автомобильным дорогам.

Как выбрать гироскутер

Самое главное, чтобы поездки на гироцикле были комфортными и приносили радость, его было легко транспортировать и прослужил он очень долго. А значит, выбирать нужную модель нужно особенно тщательно.

В первую очередь обращают внимание на вес будущего владельца. Если это ребенок, то ему подойдет более легкий и компактный гироскутер.

От емкости аккумулятора зависит то, как долго вы сможете кататься без подзарядки, а от мощности электродвигателя – насколько сильна будет тяга. Мечтаете ездить не только по ровным дорожкам – обратите внимание на ховерборды с большими колесами. Любите музыку? Для вас есть специальные модели со встроенными колонками.

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