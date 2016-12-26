Основание головного мозга с турецким седлом является одним из самых сложных для диагностики мест человеческого организма.

Где сделать МРТ гипофиза в СПб

Основание головного мозга с турецким седлом является одним из самых сложных для диагностики мест человеческого организма. Необходимость проведения диагностических исследований определяют анатомические образования, локализующиеся в этой области. МРТ гипофиза позволяет быстро и гарантированно точно выявить опухолевые новообразования, не связанные с головным мозгом, но крайне негативно влияющие на здоровье человека. Особенно это актуально для женщин с бесплодием и эндокринной патологией.

МРТ гипофиза – что показывает

Гормонопродуцирующая железа состоит из 2 долей – аденогипофиз и нейрогипофиз. Важнейшая функция гипоталамо-гипофизарной системы – гормональная регуляция всей эндокринной системы человеческого организма. Нормальный размер органа вариабелен, зависит от возраста и физиологических особенностей. У взрослого человека максимальная величина составляет 12 мм в ширину, по 8 мм на передне-задний размер и на показатель высоты. Определить предположительный вес и объем железы обычными методами крайне сложно. Нормальные размеры гипофиза на МРТ при отсутствии патологии выявляются без особых затруднений.

При заболеваниях и опухолях наиболее информативным и точным методом является МРТ гипофиза: что показывает томография, прекрасно знает врач. Магнитно-резонансная диагностика поможет выявить следующие виды патологии:

- аномалии органа (гипоплазия, первичное или вторичное пустое турецкое седло);

- доброкачественные опухоли (микроаденомы с размером до 10 мм, макроаденомы при увеличении опухоли более 10 мм);

- опухоли, не связанные с гипофизарной тканью (краниофарингиома, менингиома, герминома, тератома, глиома);

- кистозные новообразования;

- метастазы;

- сосудистые нарушения (аневризма);

- инфекционно-воспалительные образования (абсцесс, саркоидоз);

- кровоизлияния травматического происхождения;

- осложнения в родах (синдром Шихана).

МРТ гипофиза и головного мозга поможет выявить причину следующих патологических симптомов и состояний:

- частые головные боли с мигренеподобными приступами;

- внезапные потери сознания;

- серьезные изменения зрения со зрительными галлюцинациями;

- слуховые галлюцинации;

- эндокринные нарушения;

- бесплодие.

Врач направит на МРТ головного мозга, гипофиза и шейного отдела при малейшем подозрении на опасные виды патологии. У женщин с невынашиванием беременности и бесплодием МР исследование относится к обязательным методам диагностики на этапе подготовки и лечения перед будущим зачатием.

Как делается МРТ гипофиза

Магнитно-резонансные изображения являются объемными цифровыми картинками, помогающими врачу послойно оценить ситуацию в каждом конкретном органе тела. Надо знать и понимать, когда требуется МРТ гипофиза, что это такое и как результаты исследования помогут поставить точный диагноз. Методика исследования типична – пациент неподвижно лежит на горизонтальной поверхности аппарата внутри тоннеля. Длительность процедуры составляет около 30-40 минут. МРТ гипофиза с контрастным веществом может удлинить общее время процедуры, но результаты будут более информативны.

Существенным достоинством магнитно-резонансного исследования является визуализация движущихся тканей. Следует знать, как делают МРТ гипофиза с контрастом, чтобы быть готовым к инвазивной процедуре. Обычно процедура состоит из следующих этапов:

- внутривенное введение контрастного препарата;

- сканирование обследуемой области;

- обработка и получение результатов.

Высокая информативность – главное достоинство МРТ гипофиза с контрастом: как делают исследование, какова диагностическая ценность метода, знают все врачи, использующие результаты обследования для постановки диагноза и при выборе тактики лечения.

Важное условие качественной диагностики – проведение МРТ гипофиза и головного мозга в специализированной клинике на современном высокотехнологичном оборудовании.

Проведение МРТ гипофиза – выбрать клинику в Санкт-Петербурге

МРТ гипофиза в СПБ делают во многих медицинских учреждениях, но следует тщательно оценивать клинику по следующим показателям:

- наличие нового МР томографа последнего поколения;

- квалифицированный и опытный персонал, владеющий всем набором томографических методик;

- доступность диагностики (возможность записи в удобное время, выбор оптимального времени проведения процедуры);

- получение полной информации по результатам обследования;

- доступная стоимость МРТ гипофиза с контрастом: цена в СПб сравнительно невысока, но стоит сравнить и выбрать лучший вариант.

Диагностический Центр Медицина Северной Столицы предлагает оптимальные условия (МР томограф 1,5 Тл 2015 года, специалисты с 7-летним стажем проведения томографии, круглосуточный режим работы) по разумной стоимости. На МРТ гипофиза с контрастом цена составит 4000 рублей.

МРТ гипофиза при беременности

У женщин во время беременности нормальные размеры гормонального органа изменяются в большую сторону, что объясняется физиологической гипертрофией органа. Необходимость проведения МРТ головного мозга, гипофиза и шейного отдела головы возникает только при наличии строгих показаний. Вынашивание плода является относительным противопоказанием для МР томографии: нельзя проводить исследование в 1 триместре. После 14 недели метод используется по следующим показаниям:

- оценка величины аденомы или любой опухоли в области головы;

- головная боль неясного происхождения при отсутствии положительного эффекта от медикаментозной терапии;

- выраженные и быстрые нарушения зрения у беременной женщины.

Показания к томографии шейного отдела головы при беременности ограничены. Без необходимости не надо проводить МРТ гипофиза: для чего делается исследование и каковы показания для беременных женщин, знает лечащий врач, который направит на специальное обследование. Категорически недопустимо при беременности выполнять МРТ гипофиза с контрастированием.

Где в СПб сделать МРТ гипофиза ребенку

У детей наименьший нормальный размер железы не превышает 6 мм, но у подростков на фоне гормональной перестройки и возрастных физиологических изменений величина органа может быть больше нормы. Врач-педиатр определит показания для проведения исследования, к которым относятся:

- головные боли, головокружения и обмороки у ребенка;

- судороги неясного происхождения;

- выраженное падение остроты зрения;

- прогрессирующее отставание в развитии.

МРТ гипофиза с контрастом в СПб у ребенка надо делать в Диагностическом Центре, обладающим необходимым опытом работы с маленькими пациентами. Основная сложность при проведении процедуры состоит в том, что дети не могут длительное время соблюдать неподвижность. При необходимости можно использовать общий наркоз. Для детей с 5 лет используются специальные наушники, через которые транслируется радиосказка или ребенок слушает голос родного человека (мама может сопровождать малыша все время всей процедуры).

Подготовка к МРТ гипофиза

Необходимость в подготовительных мероприятиях зависит от варианта диагностики – перед проведением МРТ с контрастом, гипофиза или головного мозга, необходимо выполнить следующие условия:

- отказ от пищи за 3-5 часов до исследования;

- прием успокаивающих препаратов, что особенно важно для людей с боязнью замкнутых пространств;

- удаление всех металлических предметов с тела.

Подготовка к МРТ гипофиза с контрастом проста: надо выполнить все рекомендации специалиста. И своевременно сообщить врачу о возможности аллергических реакций на препараты, применяемые при диагностическом исследовании. Женщинам следует помнить о дате последних менструаций, чтобы не проводить томографию на первых неделях беременности.

Противопоказания для МР исследования

Зная о преимуществах и недостатках методики МРТ гипофиза - как делают, какие физические факторы воздействуют на тело, что можно получить после обследования - можно осознанно подходить к выбору Клиники. Следует знать о возможных противопоказаниях для МР процедуры:

- наличие неизвлекаемых металлических предметов в теле человека;

- наличие искусственных сердечных клапанов, сосудистых клипс и имплантов;

- беременность до 14 недель.

Контрастная методика МРТ не используется при хронической почечной недостаточности, бронхиальной астме и доказанной аллергизации к диагностическим препаратам.