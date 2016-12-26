Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?

Офисный переезд — дело тонкое. Абы кому не доверишь. Нужно и у себя в компании сотрудника ответственного выбрать и мувинговую компанию подобрать. Об этом и поговорим.

Реальный переезд офиса. Упаковка стола генерального директора.

Организация офисного переезда в любом городе — дело весьма ответственное и достаточно масштабное. Москва и Питер осложняются большим количеством предложений перевозчиков и дорожной обстановкой.

Переезд компании подразумевает под собой не только непосредственное перемещение большого количества сотрудников, но и перевозку их личных вещей, компьютерной и другой организационной и бытовой техники, ценных бумаг и огромного архива документов, а также обязательной офисной мебели.

Если невнимательно и неправильно организовать осуществление этого вопроса, можно на несколько дней парализовать работу фирмы или предприятия в целом. Поэтому очень важно подойти к осуществлению всех моментов, связанных с переездом, с особым вниманием и ответственностью. Именно от этого зависит скорейшее возобновление привычного темпа работы.

Кого выбрать ответственным за переезд офиса?

Обычно в компаниях выбирают начальника АХО, завхоза, зама или секретаря. Не будем рассуждать кто лучше, скажем что надо:

Наделите ответственного полномочиями и сообщите основные требования. Например, «Марья Андревна, вы ответственная за переезд. 02 августа 2045 года мы должны работать на новом адресе: г. Москва, ул. Суворовская, дом 8. Наделяю вас полномочиями — выбирать себе помощников, выбирать компанию перевозчика и планировать переезд. За дополнительную работу вы полчите отгулы.» Четко дайте понять, кто выбирает перевозчка, кто утверждает выбор и кто платит.

Ответственный контактирует с грузчиками. Лучше если ответственный будет требовательным, общительным и внимательным.

Какую компанию выбрать для переезда офиса?

Ориентируйтесь на советы или отзывы. Отзывы проверьте — возвоните в организацию и спросите. Многие компании обманывают и присваивают себе чужие переезды. Звонок все расставит по местам. Ищите тех, у кого есть своя упаковка для переезда. Тогда не переплатите за нее. Например, у Центр Переезда есть 3 магазина в Москве и 1 в Твери https://cpereezd.ru Торговый знак компнии должен быть зарегистрирован в Роспатент. Регистрируют только надежные и ответственные компании. Сайт компании должен быть безопасным и начинаться с https и иметь зеленый замочек в строке браузера. Тоже говорит о надежности, т. к. есть мошенники которые притворяются. Замочек в строке говорит, что вы на официальном сайте.





Фирменная упаковка для переезда говорит о надежности перевозчика. Такой перевозчик дорожит репутацией.

Еще несколько советов по самому переезду:

Необустроенный вовремя офис способен существенно задержать начало работы на новом месте. Все проблемы и вопросы, касательно электропроводки, тепловых условий, пожарной безопасности, вывоз мусора, а также очистка от хлама и ненужных вещей, необходимо решить заранее, до дня планируемого переезда.

Все проблемы и вопросы, касательно электропроводки, тепловых условий, пожарной безопасности, вывоз мусора, а также очистка от хлама и ненужных вещей, необходимо решить заранее, до дня планируемого переезда. Дата переезда, уведомление сотрудников и клиентов, а также сортировка и упаковка необходимых вещей – все это требует тщательного планирования и подготовки . Устаревшие архивы должны быть внимательно пересмотрены, а ненужные документы за ненадобностью утилизированы. Кроме того, ценные бумаги и документация должна быть рассортирована, упакована и сложена по мере необходимости и востребованности. Все эти детали можно поручить ответственному сотруднику, отвечающему за переоформление документов. Упорядочив указанный нюанс – можно существенно облегчить жизни и упростить вопрос переезда компании.

. Устаревшие архивы должны быть внимательно пересмотрены, а ненужные документы за ненадобностью утилизированы. Кроме того, ценные бумаги и документация должна быть рассортирована, упакована и сложена по мере необходимости и востребованности. Все эти детали можно поручить ответственному сотруднику, отвечающему за переоформление документов. Упорядочив указанный нюанс – можно существенно облегчить жизни и упростить вопрос переезда компании. Переезд компании обязательно должен быть спланированным и организованным мероприятием. В этом процессе должна быть строго отведена функция и обязанности каждого отдельно взятого сотрудника, а также человека, контролирующего ход переезда. При наличии личного автотранспорта, подходящего для перевозки людей и грузов, необходимо обеспечить их доступность и присутствие в день переезда.

Во избежание потери большого количества времени в пробках и заторах и задержки сотрудников необходимо продумать весь планируемый маршрут перевозки. Обговорите это заранее с представителем компании перевозчика.

Организацию переезда под ключ можно доверить компетентным профессионалам из компании «Центр Переезд», предварительно ознакомившись на сайте https://centerpereezd.ru/services/pereezd-ofisa/ с видами их услуг, тарифами и условиями. Все вопросы организационного и технического характера от нюансов упаковки и сортировки до вывоза мусорных отходов и утилизационных работ возьмет на себя фирма-перевозчик.