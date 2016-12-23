Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?

А с недавних пор Окей стал еще ближе и еще дешевле: благодаря открытию интернет-магазина и спецпредложениям для него от Промокодабры. С этим онлайн-сервисом вы найдете актуальный промокод Окей на хорошую скидку!

Какие возможности у онлайн-версии Окей?

Фирменный интернет-магазин этой популярной сети супермаркетов открылся не так давно – 2015 год стал стартовым для него. И по своей сути он неотличим от офлайновых «собратьев»: такие же низкие цены и такой же выбор, включающий более 64 тыс. напитков, кондитерских изделий, сыра, колбас, морепродуктов, товаров для дома, дачи, бытовой химии, косметики, канцелярских товаров и т.д. Есть возможность купить и весовые продукты: надо указать, когда оформляете заказ, сколько именно вам нужно фруктов, овощей, круп или, к примеру, филе. Минус пока один: доставка только в пределах Москвы (хотя уже обещано, что в будущем пользоваться услугами сервиса смогут жители и других регионов). Зато есть весомый плюс: промокод Окей в интернет-магазин от Промокодабры!

Что собой представляет Промокодабра?

Сам по себе бренд Окей славится различными кампаниями: в любом магазине этой сети всегда действует какая-либо акция на тот или иной товар – и интернет-версия не исключение. Но с Промокодаброй покупать здесь можно еще выгоднее. Этот сервис предлагает очень простые, но крайне интересные условия. Сценарий ваших действий можно провести по шагам:

заходите на официальный сайт promokodabra.ru ; открывайте раздел этой сети и выбираете из представленных акций; получайте в магазин Окей промокод на скидку или другой бонус; оформляйте покупку в самом магазине на новых условиях!

Важный нюанс: такой купон в виде набора цифр и букв абсолютно бесплатный!

На что именно действуют скидки?

фото: promokodabra.ru

На все что угодно! Каталог акций, которые имеют ограниченный срок действия, на Промокодабре регулярно обновляется. И в каждый конкретный момент времени свои варианты. Так, был доступен такой промокод Окей на декабрь и ноябрь, как:

скидки до 7% на весь ассортимент;

минус 15% на красное вино;

товары дня с выгодой до 30%;

бытовая химия со скидкой до 34%;

распродажа автотоваров с экономией до 41%;

скидка на канцтовары до 50%.

Так что выбрать действительно есть из чего. С Окей и Промокодаброй это удобно и недорого!