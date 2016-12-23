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Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?

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10 Января 2017, 15:44

Супермаркеты сети Окей – любимое место ежедневного шоппинга у сотен тысяч россиян. Это объясняется огромным ассортиментом продуктов и разнообразных непродовольственных товаров, выгодными расценками и шаговой доступностью магазинов.

А с недавних пор Окей стал еще ближе и еще дешевле: благодаря открытию интернет-магазина и спецпредложениям для него от Промокодабры. С этим онлайн-сервисом вы найдете актуальный промокод Окей на хорошую скидку!

Какие возможности у онлайн-версии Окей?

 

Фирменный интернет-магазин этой популярной сети супермаркетов открылся не так давно – 2015 год стал стартовым для него. И по своей сути он неотличим от офлайновых «собратьев»: такие же низкие цены и такой же выбор, включающий более 64 тыс. напитков, кондитерских изделий, сыра, колбас, морепродуктов, товаров для дома, дачи, бытовой химии, косметики, канцелярских товаров и т.д. Есть возможность купить и весовые продукты: надо указать, когда оформляете заказ, сколько именно вам нужно фруктов, овощей, круп или, к примеру, филе. Минус пока один: доставка только в пределах Москвы (хотя уже обещано, что в будущем пользоваться услугами сервиса смогут жители и других регионов). Зато есть весомый плюс: промокод Окей в интернет-магазин от Промокодабры!

Что собой представляет Промокодабра?

 

Сам по себе бренд Окей славится различными кампаниями: в любом магазине этой сети всегда действует какая-либо акция на тот или иной товар – и интернет-версия не исключение. Но с Промокодаброй покупать здесь можно еще выгоднее. Этот сервис предлагает очень простые, но крайне интересные условия. Сценарий ваших действий можно провести по шагам:

  1. заходите на официальный сайт promokodabra.ru;
  2. открывайте раздел этой сети и выбираете из представленных акций;
  3. получайте в магазин Окей промокод на скидку или другой бонус;
  4. оформляйте покупку в самом магазине на новых условиях!
 

Важный нюанс: такой купон в виде набора цифр и букв абсолютно бесплатный! 

На что именно действуют скидки?

 

фото: promokodabra.ru
 

На все что угодно! Каталог акций, которые имеют ограниченный срок действия, на Промокодабре регулярно обновляется. И в каждый конкретный момент времени свои варианты. Так, был доступен такой промокод Окей на декабрь и ноябрь, как:

  • скидки до 7% на весь ассортимент;
  • минус 15% на красное вино;
  • товары дня с выгодой до 30%;
  • бытовая химия со скидкой до 34%;
  • распродажа автотоваров с экономией до 41%;
  • скидка на канцтовары до 50%.
 

Так что выбрать действительно есть из чего. С Окей и Промокодаброй это удобно и недорого!

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