В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу

Преподаватели различных дисциплин получили уникальную возможность проводить уроки дистанционно и вне зависимости от того, в какой точке мира находятся их ученики. Одно из наиболее популярных направлений онлайн-репетитор ства — изучение иностранных языков, самым востребованным из которых считается английский. Коммуникацию между преподавателями и учениками обеспечивает ряд приложений вроде Skype, позволяющего проводить уроки, тренинги и конференции в онлайн-режиме в любое удобное для пользователей время.

Как начать преподавать английский язык по скайпу? Это вопрос, которым задаются многие учителя, не имеющие опыта в дистанционном обучении. Ответ на этот вопрос гораздо проще, чем может представляться человеку, который еще не сталкивался с виртуальной формой преподавания. Специалисты, решившие уйти на «вольные хлеба» онлайн-преподава ния, чаще всего выбирают несколько вариантов поиска учеников.

Первый из них — размещение объявления об услугах на популярных интернет-площадк ах. Этот способ обладает рядом безусловных плюсов, среди которых наиболее весомый — отсутствие необходимости платить за рекламу.

Второй вариант — зарегистрировать ся в онлайн-сообществ е репетиторов Preply, где можно быстро найти новых учеников и начать успешную карьеру частного преподавателя. Платформа Preply позволит любому специалисту расширить географию преподавания, выйдя далеко за пределы своего региона проживания. Несмотря на то, что проект был запущен относительно недавно, в эффективности его работы уже смогли убедиться 9000 репетиторов, которые нашли себе более 80 тыс. учеников.

Сотрудничество с Preply позволит каждому преподавателю полностью реализовать свои профессиональные амбиции. Занятия по скайпу сэкономят учителю и ученику немало времени, которое обычно тратится на дорогу к месту занятий. Для того чтобы вести онлайн-уроки, не требуется специальное программного обеспечение либо мощное оборудование. Достаточно подключения к надежному интернету и бесплатного приложения Skype.

Репетиторы, которые зарегистрировали сь в базе Preply, могут быть уверены, что их труд не останется без оплаты. Система предусматривает защиту преподавателей от мошеннических схем и дает им возможность получать свое вознаграждение согласно установленным ими самими тарифам.

О позитивном опыте сотрудничества с Preply говорят отзывы репетиторов, работающих с платформой на постоянной основе. Вот один из них: «Preplay подарил мне очень интересных и разносторонних учеников из разных уголков планеты. Работать с этим сайтом - удовольствие, так как он прост и удобен в обращении, а главное эффективен. Большое спасибо всем, кто обеспечивает функционирование этой платформы» (Мария П).