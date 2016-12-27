В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу

Преподаватели различных дисциплин получили уникальную возможность проводить уроки дистанционно и вне зависимости от того, в какой точке мира находятся их ученики. Одно из наиболее популярных направлений онлайн-репетитор
Как начать преподавать английский язык по скайпу? Это вопрос, которым задаются многие учителя, не имеющие опыта в дистанционном обучении. Ответ на этот вопрос гораздо проще, чем может представляться человеку, который еще не сталкивался с виртуальной формой преподавания. Специалисты, решившие уйти на «вольные хлеба» онлайн-преподава
Первый из них — размещение объявления об услугах на популярных интернет-площадк
Второй вариант — зарегистрировать
Сотрудничество с Preply позволит каждому преподавателю полностью реализовать свои профессиональные амбиции. Занятия по скайпу сэкономят учителю и ученику немало времени, которое обычно тратится на дорогу к месту занятий. Для того чтобы вести онлайн-уроки, не требуется специальное программного обеспечение либо мощное оборудование. Достаточно подключения к надежному интернету и бесплатного приложения Skype.
Репетиторы, которые зарегистрировали
О позитивном опыте сотрудничества с Preply говорят отзывы репетиторов, работающих с платформой на постоянной основе. Вот один из них: «Preplay подарил мне очень интересных и разносторонних учеников из разных уголков планеты. Работать с этим сайтом - удовольствие, так как он прост и удобен в обращении, а главное эффективен. Большое спасибо всем, кто обеспечивает функционирование этой платформы» (Мария П).