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Самые необычные пари в истории

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23 Декабря 2016, 14:38

Пари, которые обычно ассоциируют с букмекерами и спортом, не всегда заключались обычным образом. История знает немало случаев, когда люди спорили на деньги, а предметом их спора были самые необычные события.

К примеру, несколько десятилетий назад один британец обратился в букмекерскую контору и предложил ее организаторам заключить пари на 30 лет. В течение этого срока правительство Англии или другие компетентные органы должны были доказательно установить существование пришельцев, предоставив мертвых или живых инопланетян публично.

Срок пари закончился в 2000-ом году. Мужчина доказывал администрации конторы, что он уверен в существовании инопланетной жизни, и просил выдать ему приз. Он даже обращался в государственные органы, чтобы они засвидетельствовали факт контакта с НЛО. Букмекеры сослались на данные ООН, которая не располагала никакими доказательствами, и посчитали, что игрок проиграл спор.

В той же Англии один прозорливый гражданин смог выиграть у букмекера внушительную сумму, поставив на своего тогда еще маленького сына. Мужчина был уверен, что его ребенок в будущем станет игроком сборной страны по футболу. Спустя 15 лет его сын, Крис Киркланд, действительно стал вратарем сборной, а конторе пришлось отдать мужчине приз после первого матча юного вратаря.

Стоит отметить, что разрешенные букмекерские конторы принимают ставки не только на спортивные события, но и такие вещи, как прогноз погоды. Ставки могут приниматься на то, когда выпадет снег или замерзнет река в каком-то городе, опустится ли температура до определенного минимума в этом сезоне или нет. Как правило, погодные пари заключаются только в Англии.

Политические ставки – это отдельная категория споров. Как правило, активизируются подобные пари в канун президентских выборов. Не стали исключением и последние выборы в США, ставки на кандидатов принимались на разных этапах голосования.

Необычные ставки были и в истории спортивных событий. К примеру, сразу несколько букмекеров принимали ставки, что в период чемпионата 2014-го года игрок одной из сборных Луис Суарес укусит человека. Несмотря на то, что пари внешне выглядело смешным, событие действительно произошло.

Среди безумных ставок было немало предложений, которые отклонялись букмекерами. К примеру, один человек предложил заключить пари, согласно которому в одном из европейских городов начнется эпидемия.

Ставки – это всегда риск. Если вы хотите сделать ставку, не рискуйте деньгами, которые вы не можете потерять и помните, что стопроцентной гарантии выигрыша не существует.

По материалам сайта https://www.strategya.com/

 

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