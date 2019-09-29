Цена, безопасность и комфорт: пять причин летать в Азию и США через Хельсинки

Стоимость и длительность полёта

Ещё 5-10 лет назад казалось, что путешествие в Нью-Йорк или Лос-Анджелес может позволить себе только очень обеспеченный человек. Что уж лукавить, для многих из нас это было настоящей мечтой! Но сейчас ситуация резко изменилась. Ряд авиакомпаний стали предлагать совершенно адекватные цены на перелёт туда-обратно. В их числе национальный финский перевозчик Finnair.

Для жителей Петербурга максимально удобный вариант – использовать билеты Finnair с вылетом из Пулково и пересадкой в Хельсинки. Смотря какие у вас желания, можно выбрать либо длительную пересадку с прогулкой по столице Финляндии, либо максимально короткую (например, два часа), чтобы без лишнего ожидания сесть на рейс в Азию или США.

Цена за туда-обратно, например, в Нью-Йорк, будет всего 23 тыс. рублей. Это не единичное акционное предложение, не нужно ловить специальные распродажи. Такую стоимость можно увидеть практически в любое время. Ещё один приятный нюанс, что Finnair – ни разу не лоукостер, поэтому в стоимость билета уже включены багаж и питание на борту.

Важное замечание: у перелётов из Хельсинки есть существенное преимущество – их длительность. Аэропорт Вантаа занимает такое удобное положение, что отлично связывает Азию и США. Поверьте, чем короче перелёт, тем лучше. Не каждый может выдержать 14 часов в небе, даже в преддверии прекрасного отпуска, остерегайтесь подобных рейсов.

Уровень обслуживания на борту

Мало того, что Finnair предлагает хорошую цену за авиабилет, вы не встретите грубых стюардесс и не останетесь голодными. На длительных перелётах компания, как правило, дважды кормит пассажиров. Плюсом ко всему заранее на сайте авиакомпании можно бесплатно заказать специальное питание – например, кошерное или вегетарианское.

Рассмотрим конкретный пример. Рейс Токио – Хельсинки 31 марта 2019 года, эконом. О нём рассказала Екатерина Андреева. По её словам, перед вылетом каждого пассажира на своём месте ждал набор: бутылочка воды, наушники, плед и подушка. После взлёта принесли осибори (влажное полотенце). По еде приводим полную цитату:

«Обед (меню написано на экране) – курица/рыба, салат овощной и лапша (в придачу к лапше соевый соус), японская булочка с традиционной начинкой и просто булочка с маслом. Напитки: вода, соки (черничный обязательно, томатный и др.), кола, чай черный/зелёный, кофе. Из алкоголя вино игристое/красное/белое и пиво Carlsberg или финское. Вино предлагают повторить по второму и третьему кругу».

Фото: Екатерина Андреева / Бортовое питание

На ужин пассажирам этого рейса предложили на выбор пасту болоньезе или рис с мясом, а также фрукты, напитки, в том числе алкоголь. После чая/кофе разносили конфетки гейша от Fazer. «По еде всё вкусно и нежно», – рассказала Екатерина. Кроме того, она отдельно отметила просторный самолёт Airbus A350, на котором проходил полёт. Эта модель является совсем новой, и далеко не каждая авиакомпания может похвастаться комфортными перелётами на A350.

Из удивительного невероятного: на рейсах в Японию/из Японии вас будут встречать стюардессы в нарядах гейши. Мелочь, а приятно!

Фото: Екатерина Андреева / Бортовое питание

Разнообразие маршрутов

Аэропорт Хельсинки имеет широкую сеть – к октябрю 2019 она насчитывает 160 маршрутов по всему миру. Выбирайте место для следующего отпуска!

В США из Хельсинки можно улететь сюда: Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелес (новое направление, открыто в 2019 году). Также в этой стороне: Гавана (Куба), Пуэрто-Плата (Доминикана), Пунта-Кана (Доминикана, тоже новое направление 2019 года).

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

В Азию из Хельсинки можно улететь сюда: Бангкок (Таиланд), Пхукет (Таиланд), Краби (Таиланд), Дели (Индия), Гоа (Индия), Токио (Япония), Фукуока (Япония), Саппоро (Япония, новое направление 2019 года), Нагоя (Япония), Осака (Япония), Хошимин (Вьетнам), Сеул (Южная Корея), Сингапур.

Отдельно можно выделить рейсы из Хельсинки в Китай, очень много городов: Пекин, Чунцин, Гуанчжоу, Гонконг, Цзинань (новое направление 2019 года), Нанкин, Шанхай, Сиань.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

Комфортная пересадка в Хельсинки

Об аэропорте Вантаа нужно говорить отдельно, потому что он развивается бешеными темпами. Компания Finavia, управляющая аэропортом, инвестировала 1 млрд евро, и, учитывая, финскую прагматичность, деньги до последнего цента вложены с умом.

Это могут заметить даже те туристы, которым всё равно, какая там площадь у аэропорта и сколько здесь пассажирских трапов. Терминал международных вылетов (не Шенген) визуально выглядит просто потрясающе. По-настоящему много пространства, а потому даже при большом скоплении людей много воздуха, спокойно, совсем не тесно. Не нужно жаться в уголочке со своей сумкой два часа. Новые удобные кресла (и даже лежаки) для ожидающих своего рейса.

Скандинавский дизайн, много дерева. Отдельная зона для тех, кому хочется покоя, с диванами и ненавязчивым видеорядом финской природы (ручейки бегут, птички поют). Множество новых интересных кафе и ресторанов на любой вкус. Например, Jamie's Deli от знаменитого шеф-повара Джейми Оливера (это вообще первый в Финляндии ресторан под этой маркой). Или мечта сладкоежек Moomin Coffee – первое кафе в мире на тему знаменитых финских сказок про Муми-троллей писательницы Туве Янссон.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

Также провести время можно в лаунже класса «премиум» – Plaza Premium Lounge, вход в который осуществляется в том числе по популярным сейчас среди россиян картам Priority Pass. Лаунж новый, открылся в мае 2019 года. Пространство очень большое – несколько различных зон. Свой шустрый wi-fi.

Для детей оборудована небольшая площадка. Есть душ. Бонусом панорамные окна на взлётную полосу. Здесь можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Шведский стол. Есть горячее, супы, закуски, выпечка, десерты. Соки, воды, хороший кофе, много различного алкоголя.

Фото: Евгений Рубин / «Санкт-Петербург.ру»

Удобный вылет из Хельсинки

Если вы выбрали вылет не из Пулково, а сразу из Хельсинки, то сюда можно легко добраться своим ходом из Петербурга. До аэропорта Вантаа меньше 400 км.

Есть отдельный трансфер от вашей квартиры сразу к терминалам – от 1700 рублей. Есть комфортные автобусы Lux Express от автобусного вокзала Петербурга сразу в аэропорт – от 700 рублей. Есть скоростной поезд «Аллегро» с Финляндского вокзала, которым можно домчаться до городка Тиккурила и там бесплатно пересесть на электричку до терминалов.

Если вы остановились погостить в центре Хельсинки, то до аэропорта в 17 км от города проще всего добраться на электричке с центрального вокзала. Ходит она постоянно, стоимость около 11 евро. Есть также обычный городской автобус, либо различные трансферы и такси, но они значительно дороже.

На территории аэропорта работает множество парковок, на которых можно оставить машину на разное количество времени. Р3 и Р5 – многоуровневые зоны, Р4А и Р4В находятся под открытым небом. Для краткосрочной парковки оборудована зона Р или «Pikaparkki» около терминала Т1. До всех удалённых зон парковки каждые 15 минут ходит специальный бесплатный шаттл.