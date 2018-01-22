Петербург стал самым популярным для туристов городом СЗФО в 2017 году

Петербург стал самым популярным для туристов городом Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в 2017 году. Исследование было проведено российским сервисом бронирования отелей Tvil.ru.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов за 12 месяцев. В десятку популярных городов также вошли Калининград, Вологда, Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Выборг, Мурманск, Архангельск и Сыктывкар.

По данным Tvil.ru, в прошлом году в Северной столице туристы бронировали проживание в отелях в среднем на пять ночей и платили три тыс. рублей в сутки. Дешевле всего в СЗФО проживание туристам обошлось в Сыктывкаре – 2,2 тыс. рублей.

В 2017 году Петербург стал особенно популярен благодаря матчам Кубка конфедераций по футболу на "Зенит-арене". Город на Неве в конце июля принял главный военно-морской парад страны в честь Дня ВМФ. Туристов также привлекли мощи Николая Чудотворца, святыню впервые за 930 лет вывезли из Италии, она пробыла в городе две недели, мощам поклонились около 500 тыс. верующих.