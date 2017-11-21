Петербург и Мальту с марта 2018 года вновь свяжет прямой рейс. Авиакомпания Air Malta возвращается в Пулково впервые с 2014 года. Об этом сообщает портал "TourDom" со ссылкой на московское представительство мальтийского управления по туризму.

Рейсы на Мальту будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам - с конца марта до начала ноября, на это время приходится туристический сезон на острове. При этом авиакомпания не исключает продления рейсов из Петербурга и на зимний сезон 2018 года при наличии спроса. Перевозка запланирована на аэробусах А320 и А321 вместимостью 150–180 кресел.

Авиабилеты в продаже пока не появились, однако начальная стоимость полета на Air Malta будет всего 39 евро за перелет в одну сторону. Также в офисе московского представительства сообщили, что число рейсов в Москву весной вырастет с двух до трех, а в летние месяцы – до четырех в неделю.

По словам руководителя представительства Энтони Каруана, увеличение перевозки обусловлено растущим турпотоком – за девять месяцев 2017 года количество российских туристов, посетивших Мальту, превысило прошлогодние показатели на 40%.

В PAC GROUP уверены, что петербургская программа Air Malta будет востребована на рынке. Объем продаж Мальты в компании вырос более чем на 50%, особенно в сегменте образовательных туров. Руководитель отдела Мальты ICS Travel Group Анна Родимина заявила о планах использовать перевозку Air Malta для формирования туров.

«Я думаю, что этот рейс будет успешным. Мальта в этом году существенно выросла – на 30% объема. Она стабильна в экономическом плане и по безопасности», – отметила эксперт. При этом она уточнила, что туры на основе стыковочных рейсов в европейских городах иногда оказываются значительно дешевле и удобнее по временным слотам. Таким образом, по словам наблюдателей, все будет зависеть от тех цен, которые предложит перевозчик.

Региональный директор ANEX Tour в Петербурге Виктория Григорьева отметила, что компания будет подгружать в ассортимент отдельные туры на базе регулярных рейсов на Мальту, однако не будет делать на них акцент. «Мы рады расширению продукта, скорее всего, это увеличит турпоток на остров», - считает Григорьева.