Петербург и Турин с 24 декабря свяжет прямой рейс. Кроме развития туризма, это позволит бизнесменам двух стран реализовывать совместные проекты. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова с мэром Турина Кьярой Аппендино.

Руководитель администрации губернатора Александр Говорунов отметил возрастающий уровень контактов нашего города с Италией, пишет "Петербургский дневник".

"Наш товарооборот снижался несколько лет подряд, но сейчас мы наблюдаем его рост", - сказал вице-губернатор, добавив, что пять лет назад Смольный и правительство Турина подписали соглашение о сотрудничестве в различных сферах.

По мнению Говорунова, особенно важным остается развитие культурных связей и гуманитарного сотрудничества, поскольку и Петербург, и Турин - города с богатым культурным наследием.

В следующем году в Италии пройдут "Российские сезоны". Петербург примет активное участие в этом масштабном культурном проекте, который организует министерство культуры России. Сейчас определяются коллективы, которые представят наш город итальянской публике, и в целом культурная программа, которую в Италию привезут творческие деятели нашего города.

Поскольку современный Турин - это и промышленный центр Италии, равно как и Петербург, контакты в этой сфере тоже очень важны. "Правительство приглашает делегацию Турина на Партнериате малого и среднего бизнеса и Петербургском инновационном форуме, которые пройдут в следующем году", - сказал Александр Говорунов‎.